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    11:38, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Доход казахстанцев увеличился более чем в 13 раз за годы независимости – председатель Сената

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доход казахстанцев увеличился более чем в 13 раз за годы независимости. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Важным изменением является формирование среднего класса как социальной базы и движущей силы экономической и социальной модернизации. Достаточно сказать, что за годы независимости средний доход наших граждан увеличился более чем в 13 раз. Растет слой предпринимателей. Количество действующих субъектов частного бизнеса на 1 сентября 2021 года составило 1,4 млн. Начиная с 2005 года, это почти трехкратный рост», - сказал Маулен Ашимбаев на VII Конгрессе социологов Казахстана.

    Значимым трендом, влияющим на социальную стратификацию казахстанского общества, по его словам, является урбанизация. Численность городского населения за годы независимости возросла с 9 до 11 млн человек.

    «За три десятилетия изменился демографический профиль страны, этнический состав населения, сформировалась новая языковая среда.

    Доля населения, владеющего казахским языком, достигла 86%. При этом 92% казахстанцев владеют русским языком», - отметил спикер.

    «Мы – молодая нация. Средний возраст казахстанцев составляет примерно 32 года. Одновременно растет и продолжительность жизни», - заключил М. Ашимбаев.

    Теги:
    Сенат Мнения Парламент Общество Экономика
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