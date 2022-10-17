17 Октября 2022, 18:45

Доход 20 млн человек в Центральной Азии ниже $6,8 в день

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По подсчетам Всемирного банка, за чертой бедности в Центральной Азии проживают 20 млн человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на то, что во время пандемии COVID-19» бедность увеличивалась быстрыми темпами, во всем регионе сократились трудовые доходы, меры, которые были приняты в 2021-2022 годах, принесли свои плоды. По мере того, как будет продолжаться экономический рост, бедность в регионе будет сокращаться и 2022 году», - сказал старший экономист регионального представительства Всемирного банка в Центральной Азии Уильям Зейтц во время онлайн-брифинга.

По его словам, в Казахстане прогресс по сокращению бедности был нарушен во время пандемии, но возобновился по мере снятия ограничительных мер.

При этом, как отметил спикер, миллионы людей в Центральной Азии остаются в регионе за чертой бедности. Это 5 млн человек, если использовать порог для стран с уровнем дохода ниже среднего – 3,65 долларов в день, и 20 млн человек, если будем использовать порог 6,85 доллара – для стран с уровнем дохода выше среднего.

«Регион не добился искоренения бедности, но тенденция тем не менее положительная, по крайней мере в этом году», - добавил У.Зейтц.