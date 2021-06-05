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    23:00, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Доха примет лицензионный этап Кубка мира по спортивной гимнастике

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация гимнастики (FIG) подтвердила, что заключительный лицензионный этап Кубка мира по спортивной гимнастике состоится. Об передает этом МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Лицензионный турнир пройдет в Дохе, Катар. Турнир запланирован на 23-26 июня.

    Отметим, что изначально турнир должен был состояться в марте 2020 года. Затем соревнования были перенесены на март 2021 года и снова отложены. Команда Казахстана по спортивной гимнастике примет участие в соревнованиях.


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