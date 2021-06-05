Доха примет лицензионный этап Кубка мира по спортивной гимнастике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная федерация гимнастики (FIG) подтвердила, что заключительный лицензионный этап Кубка мира по спортивной гимнастике состоится. Об передает этом МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Лицензионный турнир пройдет в Дохе, Катар. Турнир запланирован на 23-26 июня.

Отметим, что изначально турнир должен был состояться в марте 2020 года. Затем соревнования были перенесены на март 2021 года и снова отложены. Команда Казахстана по спортивной гимнастике примет участие в соревнованиях.

