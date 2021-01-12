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Doha Masters: Жансай Смагулов уступил в схватке за «бронзу»

12 Января 2021 22:55
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Doha Masters: Жансай Смагулов уступил в схватке за «бронзу»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам двух соревновательных дней турнира по дзюдо серии Masters команда Казахстана остается пока без медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Olympic.kz.

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Ближе всех подобрался к медальным схваткам Жансай Смагулов. В категории до 73 килограммов он дошел до распределения бронзовых медалей. К сожалению, Смагулов не смог подняться на пьедестал, уступив Игорю Вандтке из Германии. Причем победный балл немец заработал за пять секунд до конца схватки - Казахстан без наград.

Также сегодня на татами выходил Дидар Хамза. В категории до 81 килограмма он уступил в первой схватке. В первый день дальше всех прошел Ерлан Серикжанов, ставший седьмым. Завтра, 13 января, пройдет третий соревновательный день.



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