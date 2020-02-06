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вчера 22:35
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вчера 19:04
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Договоры об академической честности заключат со школьниками СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области иммунитет к коррупции решили прививать со школьной скамьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, политика академической честности работает в Назарбаев интеллектуальных школах. Внедрить ее решили и в общеобразовательных школах.
«При внедрении «Политики академической честности» в школах региона возникает такая ситуация, что правила есть, но как таковых последствий нет. В Назарбаев интеллектуальной школе за систематические нарушения дети исключаются, но в общеобразовательной это недопустимо», - отметил руководитель департамента Ернар Баянгазин.
С начала учебного года в образовательных учреждениях области начали заключать договоры со школьниками и студентами по соблюдению «Политики академической честности».
«Направлено в проектный офис «Адалдық алаңы» при Министерстве образования и науки предложение в части возможного заключения альтернативного договора, где будут прописаны механизмы воздействия на нарушителя общеобразовательной школы. Пусть где-то строго и требовательно, но мы должны учить молодежь нести ответственность даже за незначительные нарушения», - считает Е.Баянгазин.
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