Договоры о страховании работников имеют 58 тысяч из 179,9 тысячи предприятий в РК

24 Ноября 2022, 22:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела совещание с заместителями акимов областей и городов республиканского значения и руководителями региональных управлений координации занятости и социальных программ. Глава МТСЗН подвела итоги работы в социально-трудовой сфере за 10 месяцев текущего года и обозначила задачи для управлений инспекции труда на 2023 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

В мероприятии приняли участие вице-министры труда и социальной защиты населения, руководители комитетов, департаментов и дочерних организаций МТСЗН, заместители акимов областей и городов республиканского значения, руководители региональных управлений координации занятости и социальных программ, а также управлений инспекции труда.

Особое внимание Тамара Дуйсенова уделила вопросу страхования работников от несчастных случаев на производстве. На сегодняшний день в республике насчитывается 179,9 тыс. активных предприятий, из которых договоры об обязательном страховании работников заключили только 58,5 тыс.

«У нас есть производства, где часто происходят несчастные случаи. Получается, некоторые работодатели не обеспечивают должным образом безопасность труда и не застраховывают своих работников. Задача на будущий год – обеспечить заключение договоров страхования работников от несчастных случаев со стороны 119,9 тыс. предприятий. Давайте за год постараемся сделать то, что не делалось в течение последних лет», – сказала министр.

Глава МТСЗН также акцентировала внимание руководителей управлений инспекции труда регионов на неполном охвате подключения предприятий республики в систему учета трудовых договоров на Электронной бирже труда. Так, на сегодняшний день не имеют электронных трудовых договоров более 914 тыс. наемных работников.

Также Тамара Дуйсенова рекомендовала разобраться в вопросе снижения в августе текущего года количества плательщиков, уплативших социальные отчисления за своих работников, и держать этот вопрос на постоянном контроле в целях недопущения рисков возможного появления трудовых конфликтов.

«В следующем году вы должны обеспечить оформление договоров страхования работников от несчастных случаев на производстве, электронных трудовых договоров и своевременные социальные отчисления по всем наемным работникам. Эти показатели будут учитываться в вашем KPI», – подчеркнула она.

Тамара Дуйсенова отметила, что инспекции труда должны активно работать с предприятиями по недопущению трудовых конфликтов, тщательно контролировать соблюдение прав работников и исполнение работодателями взятых обязательств по коллективным договорам, проводить постоянные опросы удовлетворенности работников условиями труда и уровнем заработной платы. Министр сообщила, что Комитет труда и социальной защиты МТСЗН возьмет на себя координацию работы управлений.

Фото: gov.kz