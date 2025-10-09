Договоры и оплата за поливную воду в Казахстане будут теперь только онлайн

В целях борьбы с «черным рынком» воды с 1 января 2026 года договоры между РГП «Казводхоз» и водопользователями по подаче поливной воды будут заключаться исключительно в онлайн-формате,

— В настоящий момент Министерством водных ресурсов и ирригации разрабатывается биллинговая система, предназначенная для автоматизации процессов подачи заявок, заключения договоров и расчетов за подачу воды. С помощью данной системы РГП «Казводхоз» будет заключать с водопользователями электронные договоры, а оплата будет производиться через мобильные приложения банков второго уровня, — говорится в сообщении ведомства.

В ноябре текущего года планируется пилотное внедрение биллинговой системы.

— Со следующего года все договоры по подаче воды должны заключаться в электронном формате. Как с крестьянскими хозяйствами, так и с промышленными предприятиями и другими водопользователями. Оплата также должна производиться исключительно в электронном виде. Это необходимо, чтобы обеспечить прозрачность и точный учет распределяемых водных ресурсов. Предыдущие договоры также должны быть включены в систему, — цитируют министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова в сообщении.

В Казахстане завершился поливной сезон. Общий объем водозабора на нужды аграриев в поливной период 2025 года составил 11,01 млрд кубометров, из которых 98% приходятся на южные регионы.