Договор с Северной Македонией о взаимной правовой помощи по уголовным делам ратифицировали в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената Парламента РК ратифицировали Договор между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За принятие соответствующего законопроекта сенаторы проголосовали на пленарном заседании палаты.

В заключении Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената отмечено, что Договор между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о взаимной правовой помощи по уголовным делам совершен 22 августа 2019 года в городе Скопье.

Основными целями законопроекта являются ратификация договора, направленного на установление порядка оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также эффективное взаимодействие в сфере борьбы с преступностью.

Основной задачей договора является укрепление правового сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония в сфере противодействия преступности на территориях двух государств.

Договором подробно регламентирован организационно-правовой механизм реализации взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами.

Положения договора содержат в себе форму и содержание запросов об оказании помощи, порядок и условия отказа или отсрочки в оказании правовой помощи, исполнение запроса, временную передачу лиц, содержащихся под стражей и защитные меры.

Отдельная норма посвящена вопросам установления банковских счетов и финансовой информации, предоставления документов, материалов или предметов, обмена информацией об уголовных разбирательствах.

Центральным органом, ответственным за реализацию настоящего договора от Республики Казахстан, определена Генеральная прокуратура Республики Казахстан.

Ожидаемым результатом ратификации договора является создание благоприятных условий для укрепления взаимного сотрудничества между двумя государствами в сфере противодействия преступности на основе взаимного уважения и равенства.