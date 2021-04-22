Договор с подрядчиком по борьбе с гнусом заключат на три года в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В регионе процедуры по определению подрядчика, который будет вести обработку против гнуса, находятся на завершающей стадии, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По словам биологов, которые сопровождают дезинсекционные работы против гнуса в Павлодарской области, личинок комара в отшнурованных водоёмах и на авиационных полях ещё нет. Выплода кровососущих насекомых ожидают после значительного потепления воздуха и разлива реки в результате природоохранных попусков с верховьев Иртыша», - сообщили в акимате Павлодарской области.

По данным администрации региона, научная группа ТОО «TEK.A.TEK» приступила к мониторингу в пойме Иртыша десятого апреля. Работники именно этой компании будут определять места массового скопления гнуса, способ и кратность обработок, дозировку препарата и время проведения работ. По состоянию на 21 апреля ни на авиационных полях, ни в отшнурованных водоёмах в пойменной зоне личинок комара нет. По данным учёных, единичные особи комаров, которые жители региона могут увидеть сегодня, развиваются в подвалах жилых помещений.

«В отшнурованных водоёмах вблизи реки составляет (температура воды - Казинформ) 5 градусов по Цельсию, этого недостаточно для развития личинок комара, - заявил руководитель научной группы, магистр биологии Даулет Ибраев. - Кроме того, до нас ещё не дошла вода после природоохранных попусков по руслу Иртыша. Когда произойдёт разлив реки, и вода прогреется до 12-13 градусов, нам будет с чем работать».

Сейчас процедуры по определению подрядчика, который будет вести обработку против гнуса, находятся на завершающей стадии. Договор с победителем конкурса будет заключён сразу на три года, добавили в акимате региона.

«Это нужно для того, чтобы подрядная организация несла ответственность за свою работу, - сказала руководитель отдела управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области Макпал Лепесова. - Кроме того, в будущем нам не придётся вновь проводить конкурс для того, чтобы приступить к дезинсекции».

По технической спецификации, подрядчик должен закупить 2300 литров химического препарата для протравки комара и 70 000 килограммов биопрепарата для борьбы с мошкой, добавил в управлении недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

Фото Валерия Бугаева.