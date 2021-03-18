Договор с Болгарией о передаче осужденных лиц приняли в Сенате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената приняли законопроект Республики Казахстан «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Болгария о передаче осужденных лиц», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал заместитель Генерального прокурора РК Марат Ахметжанов, между Казахстаном и Болгарией были ратифицированы соглашение о выдаче лиц и о правовой помощи по уголовным делам.

«Теперь мы вносим завершающий документ с Болгарией по области уголовного судопроизводства - это соглашение о передаче осужденных лиц. Данное соглашение является типовым, оно основано на сформировавшейся международной практике. Договор направлен на выполнение конституционных обязательств по защите и покровительству наших граждан за ее пределами. Основные положения договора регулирует порядок передачи и обмена осужденными лицами для отбывания ими наказания у себя на родине», - сказал в ходе пленарного заседания Сената Марат Ахметжанов.

В документе предусмотрены следующие условия для передачи осужденного: осужденное лицо должно быть гражданином одной из сторон; лицо должно быть осуждено за деяние, которое по законодательству обеих стран считается преступлением.

«На момент получения запроса о передаче приговор суда должен вступать в законную силу и оставшийся срок должен состоять не меньше 6 месяцев. Также необходимо письменное согласие осужденного. Оба государства также должны быть согласны на передачу. В случае несоблюдения указанных условий осужденные не передаются», - отметил заместитель Генпрокурора.

По словам Марата Ахметжанова, в настоящее время в Болгарии осужденных казахстанцев нет. В свою очередь в нашей стране отбывающих наказание граждан Болгарии также не имеется. Законопроект принят депутатами Сената.