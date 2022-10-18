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Договор о делимитации казахстанско-туркменской границы рассматривают в Сенате

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Октября 2022, 12:49
Договор о делимитации казахстанско-туркменской границы рассматривают в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством сенатора Мухтара Кул-Мухаммеда состоялось расширенное заседание Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности. Cенаторы рассмотрели законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Туркменистаном о делимитации казахстанско-туркменской государственной границы и разграничении смежных участков рыболовных зон на Каспийском море», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Основной целью документа является ратификация Договора об определении прохождения линий государственной границы и разграничения рыболовных зон на Каспийском море между Казахстаном и Туркменистаном.

Ратификация Договора позволит обеспечит благоприятные условия для реализации суверенных прав на недропользование и промысел водных биологических ресурсов, а также расширит добрососедские отношения между странами, признавая политическое, экономическое, социальное и культурное значение Каспийского моря.

Ожидаемым результатом ратификации договора станет дальнейшее обеспечение стабильности на государственной границе двух стран по урегулированию пограничных вопросов в духе взаимного уважения, доверия, равноправия, дружбы и сотрудничества.

Законопроект направлен на рассмотрение Палаты.


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