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    04:11, 12 Август 2023 | GMT +6

    Договор купли-продажи города эпохи бронзы нашли на юге Турции

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    Фото: Anadolu Agency
    ХАТАЙ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В районе Рейханлы в южной турецкой провинции Хатай обнаружена глиняная табличка с клинописью на аккадском, содержащая информацию о «договоре о продаже города», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    Археологические раскопки ведутся на кургане Аччана, расположенном в старом городе Алалах, который считался столицей города-государства Мукис.

    Реставрационные работы на кургане были начаты Министерством культуры и туризма после того, как стены древнего дворца пострадали от разрушительных февральских землетрясений в Турции.

    Работы ведутся под руководством доцента Археологического факультета Университета Мустафа Кемаль в Хатае Мурата Акара. В них участвуют группа из 25 человек.

    В ходе реставрационных работ под обломками стены обнаружена клинописная глиняная табличка.

    При первом изучении стала известно, что на табличке на древнем аккадском языке написан текст соглашения о покупке города первым царем Алалаха Ярим-Лимом.

    Акар рассказал «Анадолу», что форма таблички, найденной среди руин и датированной 3800 лет назад, хорошо сохранилась.

    По его словам, история произведения восходит к периоду средней бронзы.

    «Мы видим, что в период средней бронзы короли этого региона обладали экономической властью. Мы встречаем удивительные примеры, когда это отражено в письменных документах. В этой табличке мы видим, что Ярим-Лим, первый известный царь Алалаха, хотел купить еще один город и заключил сделку по этому поводу. Это показывает нам, что короли этого региона действительно обладали экономической мощью и потенциалом, чтобы купить еще один город», - сказал Акар.

    Он добавил, что табличка после завершения исследования будет передана в музей.


    Теги:
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