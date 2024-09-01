Догнать лето: астропрогноз на первый месяц осени 2024 года

Наступивший сентябрь, который открывает календарь осени года, будет наполнен желанием новых знаний, неожиданных перемен, ярких эмоций, стремлением к красоте. О том, что сулят нам звезды в первый месяц осени, читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

Астрологи говорят, что в сентябре наступает идеальное время для учебы, интеллектуального труда и изобретений, так как Уран - планета новых идей и неожиданностей становится статичной. Еще одна особенность месяца – прекрасное положение Венеры, вплоть до 23 числа. Женщины в это время будут особенно ощущать и проявлять свою женственность.

Если летние месяцы были довольно однородными по своим энергиям, то сентябрь, напротив, состоит из смеси различных планетных влияний. Первое, что хочется отметить – он открывает коридор осенних затмений. 18 числа нас ждет лунное затмение в Рыбах. А это значит, что не стоит планировать ничего важного на период с 15 по 21 сентября – энергетика затмения добавляет этим датам элемент риска, нестабильности, хаоса. В то же время за счет подсказок от Вселенной могут проясниться какие-то запутанные ситуации, обстоятельства и даже чувства, отмечают звездочеты.

Пожалуй, самая главная приятная ситуация заключается в том, что в сентябре, октябре и практически всю осень, до конца ноября, не будет ретроградного Меркурия, который завершил свое влияние несколько дней назад, 28 августа.

Кстати, в течение 2024 года было уже три периода ретроградного Меркурия: с 13 декабря 2023 по 2 января 2024 года;1–25 апреля;5–28 августа. И последний наступит с 26 ноября и продлится до 15 декабря 2024 года.

ОВЕН

Фото: DALL-E

С приходом сентября Марс - управитель Овнов заходит в семейный знак Рака, поэтому представители этого знака Зодиака могут стать душевными и заботливыми. Вместо привычного желания выступать в роли бессменного лидера они почувствуют необходимость в уюте и теплоте. Овнам рекомендуется сфокусироваться на домашних делах и наладить диалог со старшими членами семьи.

Сентябрьские конфигурации планет могут создать Овнам сложности с концентрацией, самодисциплиной и соблюдением договоренностей. Астрологи советуют им обходить острые углы, держать равновесие, чтобы не потерять репутацию и не создавать себе проблем на ровном месте. В соревновательный процесс на работе лучше всего включаться с третьей недели месяца.

Чтобы как-то собраться и облегчить себе переход на осенний ритм жизни, звезды рекомендуют Овнам почаще выходить в свет и сделать какую-нибудь дорогую покупку для семьи , которая будет радовать долгие годы.

В знаке Овны родились: Главнокомандующий Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан Серик Бурамбаев (16.04.1969), Член Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан Юлия Энгель (03.04.1982), Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Павел Казанцев (22.03.1960).

ТЕЛЕЦ

Фото: DALL-E

Первая декада сентября добавит в жизнь Тельцов несколько ситуаций, связанных с преодолением себя. Все они будут касаться карьерного роста. Звезды советуют не приносить в дом разговоры о рабочих моментах, партнер это оценит.

В первый месяц осени Телец будет ориентироваться на свое внутреннее чувство гармонии и будет транслировать его окружающему миру, что придаст ему особое обаяние. Сейчас Венера - управитель Тельцов идет по знаку Весы, поэтому люди будут к ним как никогда благосклонны, а деньги буквально сами плыть в кошелек. Но, предостерегают астрологи, надо избегать в это время всяческих соблазнов, которые могут аукнуться не очень хорошими переменами в дальнейшем.

Среди известных Тельцов: Заместитель акима области Улытау Зина Акылбекова (17.05.1965). Вице-министр культуры и информации Республики Казахстан Евгений Кочетов (22.04.1988), Аким города Лисаковск Костанайской области Абай Ибраев (18.05.1974).

БЛИЗНЕЦЫ

Фото: DALL-E

После эмоционального и тусовочного августа Близнецы возвращаются к работе, становясь «трудолгликами». Им звезды рекомендуют четко озвучивать руководству свои цели, которое оценит их уверенность и предоставит простор для крупномасштабных творений. Но, предостерегают астрологи, желание Близнецов держать все под контролем и их придирчивый подход может раздражать окружающих, поэтому им надо будет следить за своими словами.

В сентябре у Близнецов будет отличное время разобраться с бытовыми делами и теми ситуациями, которые были оставлены до лучших времен. Появится возможность навести порядок в своей жизни, в этом им помогут присущие Близнецам рациональный ум и расчетливость. Также звезды рекомендуют этому знаку Зодиака оставаться честными по отношению к любимому человеку и не давать неисполнимых клятв.

Среди родившихся под созвездием Близнецов: Аким города Актау Байпаков Абилкаир Жанаевич (21.05.1978), Председатель Комитета по делам религий Министерства культуры и информации Республики Казахстан Ержан Нукежанов (25.05.1981), Вице-министр туризма и спорта Республики Казахстан Ержан Еркинбаев (07.06.1982).

РАК

Фото: Freepik

Для Раков наступает время активной деятельности, так как сентябрь проходит для них под знаком Марса. Это поможет в решении многих задач, поэтому астрологи советуют не упустить выпавший вам шанс и начать реализовывать свои самые грандиозные планы. Это будет отличный период для достижений даже в экстремальных областях. Но, с третьей декады месяца стоит слегка сбавить обороты, говорят звезды.

Энергии у Раков будет будет хоть отбавляй, некоторые даже возобновят занятия спортом. Одинокие Раки (особенно женщины), будут окружены вниманием противоположного пола и можно будет встретить единственного и неповторимого человека. Романтическим отношениям будет способствовать Венера, и семейным Весам рекомендуется назначать свидания и проводить больше времени со второй половинкой.

Среди родившихся под знаком Зодиака – Рак: Заместитель акима Жамбылской области Абулхаир Тамабек (05.07.1994), Управляющий делами Президента РК Асат Нурпеисов (18.07.1987), Заведующий Отделом социально-экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан Айдын Кульсеитов (09.07.1976).

ЛЕВ

Фото: DALL-E

Душевное спокойствие и гармония Львов в сентябре продержатся вплоть до конца месяца, а потому в это время можно планировать самые приятные дела, например, отпуск. Астрологи рекомендуют Львам не нагружать себя работой в первый месяц осени, и даже если отдохнуть не получится, не стоит встревать ни в какие новые проекты и тем более конфликты. Нужно посвятить этот месяц только себе и своему душевному комфорту.

Семейным парам сентябрь предвещает полное взаимопонимание и поддержку. До конца месяца Львам надо будет экономно распорядиться финансами

Созвездие Льва представляют: Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Венгрии Абзал Сапарбекулы (06.08.1975), Летчик-космонавт, Председатель Правления АО «СП «Байтерек» Айдын Аимбетов (27.07.1972), Ректор Академии гражданской авиации РК Бекен Сейдахметов (25.07.1962)

ДЕВА

Фото: DALL-E

Отличные период начинается у Дев. В сентябре в центре внимания, и не только потому что на этот месяц выпадают их дни рождения. В свой новый сезон Девы войдут со свежими силами, так как в их знак зашел ее управитель — Меркурий, который последние три недели находился в ретроградном движении. Теперь наконец-то дела начинают спориться, все получается.

Со второй недели сентября для Дев открывается период потенциального триумфа и оваций. Опыт, вынесенный из прошлого, подарит признание единомышленников. Самое время подойти к начальству и попросить повысить зарплату — вам точно пойдут навстречу, говорят астрологи.

Также рекомендуется не пренебрегать своими творческими потребностями, больше баловать и хвалить себя за любые успехи. В итоге личная сфера уйдет в тень, но звезды обещают понимание и поддержку от близких людей.

Среди счастливчиков нынешнего сентября дипломаты, родившиеся под созвездием Девы: Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Султанате Оман Айдарбек Туматов (26.08.1967); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Северная Македония Сатыбалды Буршаков (24.08.1968), Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Беларусь, Постоянный представитель при Уставных органах СНГ по совместительству Тимур Жаксылыков (17.09.1968).

ВЕСЫ

Фото: DALL-E

Дружественные связи Весов будут иметь особое значение в продвижении личных идей и разработок. Внутренних ресурсов и иммунитета хватит для того, чтобы довести до ума замыслы, имеющие для вас большое значение и в работе, и в целом в личной жизни.

Планета Венера, которая идет в этом месяце по знаку Весов, наделяет их артистизмом, грацией, хорошими манерами и чувством всего красивого и прекрасного. Для одиноких Весов – это месяц свиданий. Но и стабильные пары наконец чувствуют себя в безопасности, они могут отправиться вместе в небольшое путешествие, которое освежит ваши чувства.

Под знаком Весов родились: Заместитель акима Северо-Казахстанской области Жусуп Жумагулов (30.09.1992), Вице-министр труда и соцзащиты населения РК Аскар Биахметов (05.10.1975), Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков ( 10.10. 1986).

СКОРПИОН

Фото: DALL-E

Скорпионы в сентябре могут расслабиться. Последние месяцы были довольно тяжелыми для них, и сентябрь принесет долгожданную передышку, чтобы набраться сил и двигаться дальше У них все должно получиться: карьера, отношения, и, теперь они могут ненадолго выдохнуть и насладиться жизнью. Астрологи рекомендуют Скорпионам использовать все возможности, протянув руку удаче, которая будет летать вокруг них в последнюю неделю месяца.

Также Скорпионам звезды обещают захватывающий месяц, проведенный в движении и путешествиях. Расположение планет благотворно повлияют на общее самочувствие, заряжая их. Третья декада принесет яркие эпизоды в личной жизни.

Под знаком Скорпионов родились: Заместитель акима Алматинской области Алмас Батанов (21.11.1977), Советник президента НАО «Отандастар қоры» Владимир Жумаканов (07.11.1955), Основатель и мажоритарный владелец (70,3%) финансово-инвестиционной группы Freedom Holding Corp (FRHC) Тимур Турлов (13.11.1987).

СТРЕЛЕЦ

Фото: DALL-E

Для Стрельцов, у которых август был активным и даже в какой-то степени агрессивным, наступает долгожданный покой. Астрологи рекомендуют им проводить больше времени с близкими и семьей, это поможет им душевно восстановиться. Для этого лучше всего подойдет первые недели сентября. Но уже с середины месяца Стрельцам захочется строить новые масштабные планы. Однако не спешите планировать, сосредоточьтесь пока на текущих задачах, решите сначала все бытовые вопросы. Только так они достигнут результата, говорят звездочеты.

Среди Стрельцов: Председатель правления АО «Администрация Международного финансового центра «Астана» Ернар Жанадил (15.12.1984), Судья Верховного Суда Республики Казахстан Галымжан Мырзаке (08.12.1966), Директор департамента по работе с инвесторами АО «Самрук-Казына» Лаура Демесинова (27.11.1989).

КОЗЕРОГ

Фото: DALL-E

Козерогам в сентябре погрузятся в пучину сомнений и волнений, в их жизнь . может проникнуть суета, с которой придется считаться, и вовремя и правильно реагировать. Держитесь золотой середины — выслушивайте разные точки зрения, но поступайте все равно по-своему, как вы привыкли, с холодной головой. Интуиция вам здесь поможет, советуют астрологи.

Также планеты рекомендуют Козерогам провести ревизию дел, которые до сих пор не удавалось полностью закрыть. Финансовая поддержка может прийти от семьи.

Свободным Козерогам вторая половина сентября подарит возможность встречи с человеком, который дополнит ваши лучшие качества.

Под знаком Козерога родились: Депутат Мажилиса Парламента РК Олжас Куспеков (07.01.1986), Вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан Кайрат Торебаев (19.01.1979), Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Адиль Жубанов (25.12.1972).

ВОДОЛЕЙ

Фото: DALL-E

В начале осени Водолеям будет свойственно несколько бунтарское поведение, особенно в вопросах карьеры. Небесная канцелярия советует им выработать тактичный подход к оппонентам. При дружелюбном общении можно найти общие точки соприкосновения с ранее соперническими компаниями.

В самом начале сентября из знака Водолей выйдет Плутон, поэтому наступит некое облегчение — планета даст им шанс совсем скоро, в ноябре, полностью погрузиться в трансформацию своей жизни. Пользуйтесь этим моментом, почаще встречайтесь с друзьями, гуляйте, поддержите состояние своего здоровья, советуют звезды.

Под знаком Водолея родились: Генеральный директор Ассоциации «KAZENERGY» Жандос Нурмаганбетов (07.02.1981), Заместитель Заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК Бахыт Есимова (29.01.1984),Депутат Сената Парламента Республики Казахстан. Ляззат Калтаева (04.02.1965).

РЫБЫ

Фото: DALL-E

Рыбы почувствуют себя не в своей тарелке, так как Солнце, стоящее в противоположном знаке Девы, привносит в их жизнь упадок сил и пониженное настроение. Многие Рыбы станут недовольны своей жизнью, захочется что-то поменять, а сил на это не хватает. Не стоит отчаиваться, это достаточно быстро пройдет, уже в конце месяца захочется снова жить полной жизнью. Пока же можно посвятить время себе, своим мыслям, почаще выходить на прогулку и поменьше слушать негативных людей, считают астрологи.

Тем не менее, Рыбы обретут решимость, в них проснется лидерский энтузиазм. И основной совет здесь - не поддавайтесь лени, которую они могут почувствовать к третьей неделе месяца. Для Рыб, состоящих в браке, изменений в личной жизни не предвидится, а тех, кто находится в поиске, возможно, ждет служебный роман.

Под знаком Рыб родились: Заместитель акима Акмолинской области Мурат Балпан (09.03.1970) Посол по особым поручениям МИД РК Аскар Шокыбаев (24.02.1974),Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Чешской Республике Бакыт Дюсенбаев (08.03.1970).

По мнению астрологов, в целом сентябрь 2024 года продуктивный, хотя многие результаты будут видны и понятны не сразу. Главное – не останавливаться, идти вперед. Начало нынешней осени - это время анализировать, планировать и предвкушать, момент же для кардинальных перемен наступит чуть позже. В сентябре для многих неожиданно откроются новые двери, при этом очень важно тщательно рассчитать свои силы.