Редкие кемпинги вдоль трассы, не приглядные, но в то же время платные туалеты, дорогой общепит — все это боль водителей, которые каждый день колесят по трассе на дальние расстояния. Почему придорожный сервис хромает, и когда появятся современные и чистые санитарно-гигиенические узлы вдоль дорог, узнал корреспондент агентства Kazinform.

Транспортная артерия Казахстана составляет более 170 тысяч км. Из них 25 тысяч — дороги республиканского значения, 70 тысяч — областного значения и 81 тысяча — городские дороги.

Только по трассе «Астана — Алматы» из 1100 км на сегодняшний день задействовано в строительстве 950 километров. Это одна из самых больших по протяженности дорог в стране. Из них 363 км составляет трасса Караганда — Балхаш. Ежедневно по ней в обоих направлениях курсируют сотни автомобилей и грузового транспорта.

По Карагандинской области общее количество пунктов придорожного сервиса составляет 114 объектов. Это автозаправочные станции, кемпинги, пункты питания, торговли и станции технического обслуживания. Из этих 114 объектов 43 АЗС, кемпингов — 22, пунктов питания и торговли — 45 и 4 станции технического обслуживания. Картина в большинстве из них нерадужная. На это неустанно жалуются даже дальнобойщики, привыкшие к самым разным дорожным условиям.

Берик Ахмедиев колесит по Казахстану вот уже 25 лет. Он водит фургон, на котором доставляет товары из одного города в другой.

— За четверть века я исколесил не один десяток тысяч километров. К сожалению, у нас когда ремонтируют дороги, без внимания остается придорожный сервис. Я как-то возил товар в Европу. Там каждые 10 км оборудованы современные стоянки. Но нам далеко еще до Европы. У нас как стояли эти старые кемпинги 10-20 лет назад, так и стоят. За парковку возле них мы платим 2-3 тысячи тенге за 3-4 часа отдыха. Просто за то, что на их территории постояли. И ведь у них даже нет камер видеонаблюдения. И они не дают гарантию, что нас не ограбят, пока мы спим. А спим мы в машине. Потому что большинство из них обветшалые. Там невозможно отдохнуть и поспасть. Клоповники одним словом. Про туалеты вообще молчу. За вырытую и огороженную как попало яму, владельцы придорожных кафе просят 100 тенге. За что платить? За невозможную вонь летом? Или за дикий холод зимой? — возмущается водитель.

Фото: Айзада Агильбавева/ Kazinform

Фото: Айзада Агильбаева/ Kazinform

Кстати, о холоде. В «КазАвтоЖол» обещают, что на объектах придорожного сервиса, которые они построят, будут избавляться от допотопных уличных туалетов. После проверки выяснилось, что большая часть придорожного сервиса на реконструируемом участке «Караганда-Балхаш» не соответствует национальному стандарту.

— В новом проекте мы отходим от понятия «холодные туалеты», которые отдельно стоят в стороне от основного объекта и представляют собой просто яму в земле. В новом реконструируемом проекте их вообще не будет. А что касается тех санитарных узлов, которые сейчас есть, мы по ним написали письмо в местные исполнительные органы для приведения в соответствие объектов придорожного сервиса к национальным стандартам, — добавил Айбек Амантаев.

Местная исполнительная власть, в этом случае, в основном, это Шетский районный акимат Карагандинской области. По их словам, все замечания были приняты в работу.

— Нами были проведены рейдовые мероприятия по объектам придорожного сервиса. Владельцы АЗС, кемпингов и кафе уведомили о том, что нужно привести в порядок санитарно-гигиенические узлы в соответствие с госстандартами, — сообщили в акимате Шетского района.

К сожалению, по закону СЭС может проверять придорожные санитарные узлы не так часто, так как те относятся к объектам низкой степени риска. А подлежат они проверкам не чаще одного раза в три года, а также могут проверяться внепланово по обращениям.

— Требования к общественным туалетам предусмотрены санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам коммунального назначения» от 26 июля 2022 года № ҚР ДСМ-67. Места расположения туалетов и подходы к ним обозначаются специальными указателями, заметными в дневное и вечернее время. Туалет, санитарные приборы содержатся в технически исправном состоянии, пол предусматривается не скользким, содержатся в чистоте, их уборку проводят ежедневно и по мере загрязнения, — сообщила заместитель руководителя Департамента санэпидконтроля Карагандинской области Айгерим Жилкибаева.

Тех, кому часто приходится ездить на дальние расстояния, могут рассмешить такие правила. Так как 90% уличных уборных не соответствуют элементарным санитарным нормам.

Фото: Айзада Агильбаева/ Kazinform

Фото: Айзада Агильбаева/ Kazinform

К счастью, самым важным требованием к новым объектам придорожного сервиса является придерживание национального стандарта. Что входит в понятие «национальный стандарт»? Как нам пояснили в «КазАвтоЖол», объекты придорожного сервиса делятся на категории: А, B, C, D, E. По этим категориям идет классификация объектов дорожного сервиса в зависимости от наполняемости. Либо это просто заправочная станция с пунктом торговли, либо имеются спальные места, отель, рестораны и так далее. В каждом из объектов в обязательном порядке должны быть санузлы, комнаты матери и ребенка и намазхана (молельная комната). Таких современных точек на трассе «Караганда — Балхаш» планируют установить в 18 местах.

— У нас будет устроено 18 площадок отдыха на всем протяжении 363 километра автодороги «Караганда-Балхаш». Эти площадки будут обустроены эстакадами, беседками, мусорными баками. На сегодняшний день идет обсуждение сколько именно будем устраивать там санитарно-гигиенических узлов. Также по проекту «Караганда-Балхаш» у нас 18-я, самая последняя площадка отдыха будет на обходе города Балхаш. Площадь ее составит 14 гектар. Это большой кемпинг такой, который будет первым подобным объектом придорожного сервиса в Казахстане, который будет наполняться порядка 6 автозаправочными станциями, гостиницей и другими объектами. На сегодняшний день там уже все работы полностью завершены, часть земельных участков передана акимату города Балхаша для дальнейшего проведения аукциона, привлечения инвесторов, — добавил Айбек Амантаев.

С приходом инвесторов в сфере придорожного сервиса ожидается улучшение качества предоставляемых услуг. Однако для этого нужно учитывать, в первую очередь, желание потребителей, то есть водителей. А их требования не такие уж и заоблачные.

— В первую очередь нам хотелось бы, чтобы на трассе появились аптеки. Или хотя бы отделы в тех точках торговли. Которые есть. Если зайти в любой из них, можно увидеть большое количество напитков, частенько в кафе продают даже алкоголь. Зачем? А вот если лекарство нужно, ни в одном из них не найдешь. Что уж говорить о лекарствах. Если мы не можем даже в тех точках купить что-то поесть. Одни чипсы и сладости. А в придорожных кафе если и есть еда, то не всегда первой свежести и по очень высокой цене, — сетует водитель Берик Ахмедиев.

Фото: Айзада Агильбаева/ Kazinform

Фото: Айзада Агильбаева/ Kazinform

Что касается свежести еды, сотрудники департамента санитарно-эпидемиологического контроля, так же как и в ситуации с туалетами, придорожные кафе могут проверять лишь раз в три года.

— В соответствии с действующим законодательством объекты общественного питания 50 и менее посадочных мест (кафе, в том числе, придорожные кафе) относятся к незначительной степени риска и подлежат проверкам на соответствие квалификационным требованиям (по графику) не чаще одного раза в три года. При этом, указанные объекты могут проверяться внепланово по обращениям физических и юридических лиц по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека и нарушений требований законодательства при наличии убедительных оснований и подтверждающих документов (фото, видео-фиксация, чеки и др. материалы), — пояснила Айгерим Жилкибавева.

Фото: Айзада Агильбаева/ Kazinform

Фото: Айзада Агильбаева/ Kazinform

Фото: Айзада Агильбаева/ Kazinform

Но, как правило, наши потребители крайне редко обращаются с официальными жалобами в соответствующие структуры. Никому недосуг терять время на бумажную волокиту. Возможно поэтому предприниматели так поверхностно относятся к качеству сервиса в придорожной сфере.