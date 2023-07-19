АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дочерние организации холдинга «Байтерек» устранили признаки нарушений антимонопольного законодательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.



По данным ведомства, ранее по итогам мониторинга деятельности операторов мер государственной поддержки, Агентством по защите и развитию конкуренции в деятельности АО «Банк Развития Казахстана» (БРК), АО «KazakhExport» были выявлены признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

«В частности, во внутренних документах БРК были предусмотрены положения, создающие необоснованные конкурентные преимущества для заемщиков, ранее получивших доступ к финансовым инструментам. Для данной категории заемщиков не требовалось прохождение процедур банковской экспертизы при получении дополнительного финансирования. Кроме того, в рамках реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015–2019 годы, несмотря на наличие утверждённых, паритетных схем финансирования (50 процентов — бюджетный заём, 50 процентов — иные источники) отдельные проекты кредитовались полностью за счёт бюджетных средств, тогда как другие в неравных пропорциях, либо на 100 процентов — за счёт «дорогих» денег, привлеченных из иных источников. Эти действия повлияли на конечную процентную ставку заёмщиков, создав неравные условия доступа к мерам поддержки для конечных получателей», - пояснили в ведомстве.

Наряду с этим, проявления фаворитизма в деятельности БРК выразились в приоритетном, ускоренном рассмотрении заявок на получение мер поддержки. К примеру, вместо утверждённых 70 календарных дней отдельные проекты согласовывались в течении 3-4 суток с момента поступления, тогда как по другим проектам сроки рассмотрения нарушались и превышали более 300 дней.

№В деятельности оператора АО «KazakhExport» были установлены признаки создания неравных условий при установлении встречных обязательств получателям мер государственной поддержки. По итогам рассмотрения мер антимонопольного реагирования, дочерние организации холдинга «Байтерек» согласились с аргументами антимонопольного органа и пересмотрели текущие проекты в соответствии с требованиями действующего законодательства. Наряду с этим, была пересмотрена внутренняя документация операторов, в результате чего были исключены нормы, способствующие созданию необоснованных конкурентных преимуществ отдельным субъектам предпринимательства», - сообщили в пресс-службе агентства.