Дочерей погибшего в Калужской области солдата ВОВ разыскивают в Казахстане

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Зашёл в тупик у павлодарского отряда «Майдан жолы» поиск переехавших в Казахстан дочерей убитого в Калужской области воина Великой Отечественной войны – уроженца Рязанской области Григория Юрова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«С 17 по 20 июля поисковое молодёжное объединение «Память» регионального отделения ДОСААФ России Калужской области в составе трёх отрядов («Звезда» города Боровска, «Память» города Обнинска, «Туман» города Малоярославца) провело поисковые работы в Боровском районе. В ходе поисковых работ были обнаружены в четырёх, ранее неизвестных захоронениях времён Великой Отечественной войны, останки 256 бойцов РККА, погибших во время контрнаступления советских войск под Москвой в декабре 1941 - январе 1942 года», - сообщил Александр Шитов, командир отряда «Майдан жолы», занимающегося поиском останков советских солдат, павших на фронте.

По его словам, поисковики обнаружили 23 медальона. Сейчас их передали на экспертизу. Кроме того, найдены две подписные ложки.

«По одному бойцу поиск родственников зашёл в тупик. У бойца было две дочери, и они в пятидесятых годах переехали в Казахстан», - добавил А. Шитов.

По словам командира отряда «Майдан жолы», фронтовика, чьи останки и медальон найдены на месте сражения, звали Юров Григорий Елисеевич. Он родился в 1901 году в Рязанской области, в Ряжском районе, в селе Петрово. На фронт он был призван в 1941 году Ряжским райвоенкоматом Рязанской области.

«Воинское звание: красноармеец; дата выбытия: ноябрь 1941 года, - процитировал А. Шитов архивные данные о бойце. - Причина выбытия: пропал без вести».