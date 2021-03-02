ИЕРУСАЛИМ. КАЗИНФОРМ - Дочь узницы «АЛЖИРа» поблагодарила народ Казахстана за «драгоценные камушки» - курт, которым забрасывали заключенных казахи, в попытке спасти их от голода, передает МИА «Казинформ».

«Дорогой народ Казахстана! Я благодарна тебе за то, что моя мама, Алмазова Рита Яковлевна, арестованная в 1937 году и сосланная в Акмолинский лагерь жен изменников Родины («АЛЖИР»), выжила. В лагере она провела долгие 8 лет. Моего папу, Алмазова-Марголиса Самсона Израилевича, заместителя управляющего трестом «Мосэнерго», расстреляли в 1937 году. Мне тогда было всего 2 года. Если бы не доброта и сердечность казахского народа, если бы не сострадание к заключѐнным, если бы не «драгоценные» камушки, которыми забрасывали жители соседнего села измождѐнных женщин-узниц при сборе камышей (камушки оказались высушенным солѐным творогом – курт), я бы больше маму не увидела.

И сегодня ты бережно хранишь память о жертвах сталинских репрессий. Там, где находился лагерь, создан Музейно- мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма. Имена тысяч женщин–узниц, в том числе и имя моей мамы, нанесены на мраморные плиты в Стене Памяти. Ежегодно, когда в Казахстане отмечается День памяти невинно погибших в эпоху сталинского террора, там проводится церемония возложения цветов, сопровождаемая минутой молчания. Я пишу эти строки, и у меня перехватывает дыхание. Нет слов, чтобы выразить тебе мою благодарность», - такие строки, с благодарностью, написала Елена Самсоновна Алмазова из Иерусалима, поздравляя казахстанцев с Днем благодарности.