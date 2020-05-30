Дочь узницы АЛЖИРа из СКО рассказала об истории своей семьи

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Специальном государственном архиве департамента полиции Северо-Казахстанской области хранятся уголовные дела в отношении незаконно репрессированных жителей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы полицейского ведомства, одно из таких дел касается женщины, которая оказалась на скамье подсудимых как жена изменника Родины.

В 1937 году директора Петропавловского Казпедтехникума Анаса Ильясова арестовали за «участие в антисоветской националистической организации». 9 марта 1938 года его приговорили к расстрелу. 6 апреля пришли за его женой Муслимой, учительницей казахской начальной школы.

Решением Особого совещания при НКВД её заключили в Акмолинский лагерь жён изменников Родины. В Петропавловск она вернулась только в 1949 году. Ни дома, ни родных у нее не осталось.

«К жизни ей помог вернуться второй муж Естекен Бегенов. Родилась я. До четвёртого курса не знала, что маме пришлось побывать в аду. Она рассказала о пережитом только однажды. Меня потрясла сила её духа. Ни тени озлобления она не вынесла из лагеря — ни на советскую власть, ни на Сталина. Все, кто знал маму, вспоминали только её улыбающиеся глаза и бесконечную доброту. Второе потрясение пришло уже после смерти мамы, когда я нашла среди её вещей ридикюль, в котором хранилась переписка с госорганами», - рассказала Бахыт Бегенова.

Оказалось, всю жизнь Муслима добивалась справедливости. Писала во все инстанции, отстаивала невиновность первого мужа. Анаса Ильясова полностью реабилитировали в 1957 году, саму Муслиму — спустя ещё год.

Изучение исторических документов Б.Бегенова начала в 1990-х годах. Однажды в Национальном музее увидела копию того самого решения Особого совещания рядом с портретом молодой Муслимы Ильясовой. Копия была пожелтевшая, нечёткая. В Петропавловске Б. Бегенова обратилась в полицейский архив. Там ей выдали новую копию, которую она передала в столичный музей.

«Для меня важно, что имя матери не выглядит поблекшим. Всё, что я имею в жизни — это результат её воспитания. Её улыбка, неизменная любовь к окружающим и потрясающая выдержка стали для меня образцом и лучшим доказательством героизма её поколения», - сказала Б.Бегенова.