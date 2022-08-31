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Дочь украла у отца 600 тыс. тенге в Жамбылской области

Редактор:  
Алла Серикбаева
31 Августа 2022, 14:12
Дочь украла у отца 600 тыс. тенге в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В полицию с заявлением обратился 60-летний мужчина. Он сообщил, что в течение недели его дочь, имея доступ к его телефону, с помощью мобильного банковского приложения перевела себе более 600 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции Шуского района задержана 34-летняя местная жительница. Подозреваемая дала признательные показания. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 части 1 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.


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