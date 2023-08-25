Дочь Шавката Мирзиёева назначена помощником президента Узбекистана

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Администрации Президента Республики Узбекистан произошли назначения. В рамках этих изменений Саида Мирзиёева получила назначение на должность помощника президента Узбекистана, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Саида Шавкатовна – узбекский политик, старшая дочь президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Родилась 4 ноября 1984 года в городе Коканд, Ферганская область, Узбекистан.

С 2019 года занимала должность заместителя главы Агентства информации и массовых коммуникаций.

С 2022 года возглавила сектор по коммуникациям и информационной политике в администрации Президента.

Замужем за крупным предпринимателем и государственным служащим Ойбеком Турсуновым, в браке у них трое детей.