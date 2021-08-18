Дочь Ольги Рыпаковой выступит на чемпионате мира по легкой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанка Анастасия Рыпакова представит страну на юниорском чемпионате мира по легкой атлетике в Найроби (Кения), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Мировое первенство пройдет с 18 по 22 августа. Анастасия Рыпакова выступит в соревнованиях по прыжкам в длину.

Рыпакова примет старт 20 августа.

Добавим, что Анастасия является дочерью олимпийской чемпионки Ольги Рыпаковой. Для нее это будут первые соревнования мирового уровня.