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Добычу нефти в Казахстане сократили до 86 млн тонн - Министерство энергетики

27 Мая 2020 21:10
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Добычу нефти в Казахстане сократили до 86 млн тонн - Министерство энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе отчетной встречи перед населением на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о том, что пандемия, распространившаяся по всему миру, оказала сильное влияние на энергоресурсы. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Указу Главы государства РК было создано Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК. Функции и полномочия Министерства энергетики РК в части защиты окружающей среды рассматривало новое министерство. На сегодня Министерство энергетики РК работает по следующему стратегическому направлению: развитие нефтегазовой отрасли, реализация стратегических мер, использование сфер электрической энергетики, атомной энергетики и возобновляемых источников энергии. Пандемия, распространившаяся по всему миру, оказала сильное влияние на энергоресурсы. В связи со сложившейся ситуации мы скорректировали свой годовой план и внесли свои поправки», - сказал Нурлан Ногаев.

Он также рассказал о добыче нефти в стране.

«Во-первых, в 2019 году производство и добыча нефти составило 90,5 млн тонн. Однако в связи с нестабильной экономической ситуацией и в связи с ценами на нефть, которые часто менялись, мы решили снизить план добычи нефти до 86 млн тонн, то есть на 4,5 процентов», - заключил спикер.


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Ключевые слова: Нефть,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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