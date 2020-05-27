Добычу нефти в Казахстане сократили до 86 млн тонн - Министерство энергетики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ходе отчетной встречи перед населением на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК министр энергетики РК Нурлан Ногаев рассказал о том, что пандемия, распространившаяся по всему миру, оказала сильное влияние на энергоресурсы. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно Указу Главы государства РК было создано Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК. Функции и полномочия Министерства энергетики РК в части защиты окружающей среды рассматривало новое министерство. На сегодня Министерство энергетики РК работает по следующему стратегическому направлению: развитие нефтегазовой отрасли, реализация стратегических мер, использование сфер электрической энергетики, атомной энергетики и возобновляемых источников энергии. Пандемия, распространившаяся по всему миру, оказала сильное влияние на энергоресурсы. В связи со сложившейся ситуации мы скорректировали свой годовой план и внесли свои поправки», - сказал Нурлан Ногаев.

Он также рассказал о добыче нефти в стране.

«Во-первых, в 2019 году производство и добыча нефти составило 90,5 млн тонн. Однако в связи с нестабильной экономической ситуацией и в связи с ценами на нефть, которые часто менялись, мы решили снизить план добычи нефти до 86 млн тонн, то есть на 4,5 процентов», - заключил спикер.