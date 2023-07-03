Добычу нефти приостановили на ряде месторождений в Мангистауской и Атырауской областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за отключения электроэнергии приостановлена добыча на нескольких месторождениях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазМунайГаз».

«В связи с отключением энергоблока на МАЭК частично, либо полностью приостановлена добыча нефти на месторождениях АО «Озенмунайгаз», АО «Мангистаумунайгаз», АО «Каражанбасмунай», АО «Эмбамунайгаз» в Мангистауской и Атырауской областях. Работа на скважинах возобновится по мере подачи электроэнергии», - говорится в сообщении КМГ.

Сегодня в 18:25 (по времени Астаны) из-за отключения подачи электроэнергии со стороны внешних сетей произошла остановка ТОО «АНПЗ». В результате этого происшествия остановились технологические установки предприятия, запитанные от внешних сетей.

Установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АТ-2 продолжает работать, так как обеспечивается электроэнергией за счет внутренней генерации на теплоэлектроцентрали предприятия. Отгрузка топлива со всех казахстанских НПЗ продолжается.

Как ранее сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК», в 3 июля в 17 часов 31 минуту на ТЭС остановили энергоблок №1 из-за резкого увеличения подпитки котла. Ограничения по потребителям Мангистауской области отсутствуют. Ремонтные работы после остывания энергоблока №1 начнутся после 00-00 ч. 5 июля. остывание более суток. Подана срочная заявка на ремонт блока №1 до 00-00 ч. 6 июля текущего года.