РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:39, 23 Февраль 2023 | GMT +6

    Добычу нефти на морских блоках Каламкас-Хазар планируют начать в 2028 году

    None
    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По словам генерального директора ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» Курмангазы Исказиева, компания планирует приступить к разработке месторождений в казахстанском секторе Каспийского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Energy Monitor.

    Ожидается, что первый баррель нефти будет добыт в 2028 году. Строительные работы морской платформы планируют начать в конце 2024 года. Работы по проектированию будут вестись в 2023 году.

    Планируется строительство морских платформ из стальных конструкций в 64 км от берега на структуре «Каламкас-море». Общие запасы участка по структуре «Каламкас-море» и «Хазар» составляет 81 млн тонн нефти. Добыча на морских блоках Каламкас-Хазар составит 4 млн тонн в год.


    Фото: t.me/NRG_monitor

    Теги:
    Каспийское море Нефть Нефть/газ
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!