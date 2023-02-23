Добычу нефти на морских блоках Каламкас-Хазар планируют начать в 2028 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По словам генерального директора ТОО «Kalamkas-Khazar Operating» Курмангазы Исказиева, компания планирует приступить к разработке месторождений в казахстанском секторе Каспийского моря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Energy Monitor.

Ожидается, что первый баррель нефти будет добыт в 2028 году. Строительные работы морской платформы планируют начать в конце 2024 года. Работы по проектированию будут вестись в 2023 году.

Планируется строительство морских платформ из стальных конструкций в 64 км от берега на структуре «Каламкас-море». Общие запасы участка по структуре «Каламкас-море» и «Хазар» составляет 81 млн тонн нефти. Добыча на морских блоках Каламкас-Хазар составит 4 млн тонн в год.



Фото: t.me/NRG_monitor