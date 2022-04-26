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    20:10, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Добычей криптовалюты занимался программист из Атбасара

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Оборудование для добычи криптовалюты обнаружили сотрудники отдела криминальной полиции в доме у жителя города Атбасара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, добычей электронной валюты занимался программист.

    «24 апреля сотрудниками отдела криминальной полиции Атбасарского РОП в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» в одном из частных домов районного центра обнаружено оборудование для добычи криптовалюты: два экземпляра исправного специализированного оборудования «Айтмайнер», а также оборудование для айтмайнеров в количестве девяти единиц и другая вспомогательная техника», - говорится в сообщении.

    Владельцем оборудования оказался 29-летний житель Атбасарского района, программист. По признанию мужчины, добычей криптовалюты у себя дома он занимается на протяжении трех месяцев.

    «В настоящее время по данному факту проводится проверка, материалы дела переданы в управление государственных доходов для составления административного протокола», - добавили в ведомстве.

    Как сообщалось ранее, по данному виду деятельности с 2022 года в Республике Казахстан взимается плата за цифровой майнинг.


    Фото: finliners.com



    Теги:
    Акмолинская область Криптовалюта МВД РК Правоохранительные органы
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