Добычей криптовалюты занимался программист из Атбасара

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Оборудование для добычи криптовалюты обнаружили сотрудники отдела криминальной полиции в доме у жителя города Атбасара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, добычей электронной валюты занимался программист.

«24 апреля сотрудниками отдела криминальной полиции Атбасарского РОП в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» в одном из частных домов районного центра обнаружено оборудование для добычи криптовалюты: два экземпляра исправного специализированного оборудования «Айтмайнер», а также оборудование для айтмайнеров в количестве девяти единиц и другая вспомогательная техника», - говорится в сообщении.

Владельцем оборудования оказался 29-летний житель Атбасарского района, программист. По признанию мужчины, добычей криптовалюты у себя дома он занимается на протяжении трех месяцев.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка, материалы дела переданы в управление государственных доходов для составления административного протокола», - добавили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, по данному виду деятельности с 2022 года в Республике Казахстан взимается плата за цифровой майнинг.













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