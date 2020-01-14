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Добыча сырой нефти увеличилась в РК за прошедший год

14 Января 2020 11:30
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Добыча сырой нефти увеличилась в РК за прошедший год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане отмечается рост добычи сырой нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике МНЭ РК.

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«В январе-декабре 2019г. по сравнению с 2018 годом увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд», - сообщили в пресс-службе Комитета.

Кроме того, возросли объемы производства напитков, нефтепереработки, фармацевтических продуктов и машиностроения. При этом снизилось производство продуктов питания и табачных изделий.

Согласно предоставленной информации, увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 15 регионах республики.

В общей сложности Индекс промышленного производства составил 103,8%.



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Ключевые слова: Нефть,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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