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Добыча сырой нефти увеличилась в РК за прошедший год
14 Января 2020 11:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане отмечается рост добычи сырой нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике МНЭ РК.
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«В январе-декабре 2019г. по сравнению с 2018 годом увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и металлических руд», - сообщили в пресс-службе Комитета.
Кроме того, возросли объемы производства напитков, нефтепереработки, фармацевтических продуктов и машиностроения. При этом снизилось производство продуктов питания и табачных изделий.
Согласно предоставленной информации, увеличение объемов производства промышленной продукции наблюдалось в 15 регионах республики.
В общей сложности Индекс промышленного производства составил 103,8%.
Ключевые слова: Нефть,
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