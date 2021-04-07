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    14:56, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Добыча нефти в РК значительно уступает прошлогодним объёмам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За первые два месяца текущего года в Казахстане добыли 11,6 млн тонн сырой нефти — сразу на 13,2% меньше, чем годом ранее. Сокращение предусмотрено соглашениями ОПЕК+, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на energyprom.kz.

    Впрочем, вскоре показатели могут пойти вверх: 1 апреля страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае и июне на 350 тысяч баррелей в сутки, а и в июле — на 450 тысяч баррелей в сутки. Фактически речь идёт о постепенном выходе из жёстких ограничений добычи нефти, которые были приняты на фоне пандемии. Нефть после этого решения начала дорожать. Следующее заседание ОПЕК+ назначено на 28 апреля.

    В региональном разрезе за два месяца наибольший объем добычи пришёлся на Атыраускую область: 7,5 млн тонн — впрочем, на 16,1% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее. В тройку также вошли Мангистауская и Актюбинская области, где добыча нефти составила 2,6 млн и 758 тыс. тонн соответственно. В ключевых регионах работают такие компании, как филиал «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.», ТОО «Тенгизшевройл», АО «Эмбамунайгаз» (Атырауская область), АО «Каражанбасмунай», АО «Мангистаумунайгаз», ТОО «Каракудукмунай» (Мангистауская область) и другие.

    В целом за январь–декабрь 2020 года компании сократили добычу нефти на 7,1%, до 73 млн тонн (и спользуются оперативные данные за январь–декабрь. Годовой рост рассчитан относительно оперативных данных аналогичного периода 2019 года).

    Из 5,9 млн тонн нефти, добытых в РК в январе, на внутреннем рынке было реализовано всего 721,3 тыс. тонн — в 1,8 раза меньше, чем годом ранее. На долю экспорта пришлось более 87% ресурсов: страна поставила на внешние рынки 5,2 млн тонн нефти и сырых нефтепродуктов на сумму 1,6 млрд долл. США. Спад к январю прошлого года в натуральном выражении составил 7,9%, в деньгах — сразу 39,4%.

    Основными импортёрами казахстанской нефти традиционно являются Италия (1,3 млн тонн на 389,1 млн долл. США), Нидерланды (1 млн тонн на 319,9 млн долл. США) и Испания (559,3 тыс. тонн на 170,2 млн долл. США).

    Министерство энергетики РК в текущем году разработает Национальный проект по развитию нефтегазохимии, призванный решить задачу по ускорению реализуемых нефтегазохимических производств. Меры позволят завершить строительство 5 заводов к 2025 году.

    В результате ожидается, что объем производства увеличится в 9 раз, составив 2 млн тонн нефтегазохимической продукции; объем инвестиций в экономику страны составит порядка 3,9 млрд долл. США. Таким образом, производство базовой нефтегазохимической продукции станет основой для развития глубокой переработки в нефтегазовой сфере, что соответствует стратегии РК по диверсификации сырьевой экономики.


    Теги:
    Нефть/газ Нефть Статистика
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