Добыча нефти в РК увеличилась на 14% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стране добывают 1,7 миллиарда баррелей нефти в сутки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.

В январе текущего года в РК добыли 6,7 млн тонн сырой нефти — сразу на 14,2% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе наибольший объём добычи традиционно пришёлся на Атыраускую область: 4,6 млн тонн, плюс 23,4%. В тройку лидеров также вошли Мангистауская (1,4 млн тонн, плюс 0,5% за год) и Актюбинская (395,5 тысячи тонн) области.

В ключевых регионах работают такие компании, как филиал «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н. В.», ТОО «Тенгизшевройл», АО «Эмбамунайгаз» (Атырауская область), АО «Каражанбасмунай», АО «Мангистаумунайгаз», ТОО «Каракудукмунай» (Мангистауская область) и другие.

В целом за январь–декабрь 2021 года предприятия добыли 73,7 млн тонн сырой нефти — на 1% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года

За январь–декабрь 2021 года Казахстан отправил на экспорт 65,7 млн тонн сырой нефти на сумму 31,1 млрд долл. США. Сокращение в натуральном выражении составило 6,9%, в денежном выражении, напротив, отмечен рост на 31,2%.

В страны СНГ отправлено всего 131,6 тысячи тонн сырой нефти на сумму 54,6 млн долл. США. Практически поровну этот объём разделили Россия и Узбекистан.

В страны, не входящие в СНГ, Казахстан экспортировал 65,6 млн тонн сырой нефти на сумму 31 млрд долл. США. Большая часть традиционно была отправлена в Италию: 17,9 млн тонн — на 8,9% меньше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Нидерланды и Франция. В ТОП-5 стран вошли Китай и Турция.

По итогам декабря 2021 года цены экспортных поставок сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, выросли на 1,6% за месяц, сразу на 82,1% — за год и в 2,2 раза — к декабрю 2015 года. В годовой динамике цены для стран СНГ увеличились на 17,7%, а для стран, не входящих в состав СНГ — на 82,1%.





В целом за январь–декабрь 2021 года цены в секторе выросли на 53,1% относительно аналогичного периода 2020-го.





По данным Investfunds, стоимость барреля нефти 4 марта 2022 года составила 118,1 долл. США. За день цена барреля выросла на 6,9%, за месяц — на 32%, за три месяца — на 69%, за год — на 77%.

В рейтинге стран по суточной добыче нефти в 2022 году Казахстан занял 18-е место из 127. В среднем Казахстан добывает 1,7 млрд баррелей нефти в сутки.





Лидеры рейтинга — США, Саудовская Аравия и Россия.





Среди стран СНГ Казахстан уступил только России. В Азербайджане добывается 843,5 млн баррелей нефти, в Туркменистане — 266,4 млн баррелей, в Узбекистане — 71,5 млн баррелей, в Беларуси — 32,6 млн баррелей, в Кыргызстане — 972 тыс. баррелей, в Таджикистане — 173 тыс. баррелей.





К сожалению, ни места в рейтинге, ни высокие цены на нефть не помогли сохранить курс тенге, обвалившийся после начала «военной спецоперации» России в Украине.



