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Добыча нефти в Казахстане в январе-сентябре выросла на 6,6%
14 Октября 2018 14:30 85
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане объем добычи нефти в январе-сентябре 2018 года составил 57,629 млн тонн, что на 6,6% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.
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В отчетном периоде было добыто газового конденсата в объеме 9,719 млн тонн (уменьшение добычи по сравнению с январем-сентябрем прошлого года на 2,1%), природного газа - 41,45 млрд куб. м (+5,9%), угля - 84,441 млн тонн (+5,7%). Также было добыто железной руды в объеме 31,727 млн тонн (+9,5%), медной руды - 76,422 млн тонн (+4,6%), золотосодержащей руды - 15,472 млн тонн (+5,6%), хромового концентрата - 3,681 млн тонн (+6,5%).
Ключевые слова: Нефть,
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