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    12:54, 05 Октябрь 2021 | GMT +6

    Добыча нефти будет стабильной в течение следующих пяти лет – Минэнерго

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о профиле добычи нефти Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством энергетики подготовлен профиль добычи нефти Мангистауской области. Как видно на слайде, добыча нефти будет стабильной в течение следующих пяти лет. Однако затем может наблюдаться некоторое снижение добычи с 2025 года», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    При этом, подчеркнул министр, Мангистауская область обладает значительным потенциалом для роста добычи как нефти, так и газа.

    «Благодаря запуску новых морских проектов, а именно освоения месторождений Хазар и Каламкас-море, с 2028 года планируется увеличить добычу нефти до 19,5 млн тонн», - заключил глава Минэнерго.

    Ранее М. Мирзагалиев озвучил планы по увеличению добычи нефти в ближайшие годы. «Согласно Комплексному плану социально-экономического развития Мангистауской области на 2021 – 2025 годы Министерство энергетики ответственно за реализацию ряда мероприятий», - отметил министр.


    Теги:
    Нефть/газ Энергетика Нефть Экономика Мангистауская область
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