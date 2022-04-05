Добыча газа в Казахстане выросла на 9% за год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь-февраль 2022 года в Казахстане добыли 10 млрд куб. м природного газа — на 9,2% больше, чем годом ранее. В том числе добыча газа в газообразном состоянии составила 4 млрд куб. м, попутного нефтяного — 6 млрд куб. м. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

В стоимостном выражении добыча газа составила 52,2 млрд тг (индекс промышленного производства — 108,9%).

Большая часть добычи ожидаемо пришлась на Атыраускую область: 4,6 млрд куб. м, годовой рост — на 18,3%. В тройке лидеров также традиционно находятся Западно-Казахстанская (3,7 млрд куб. м) и Актюбинская (1 млрд куб. м) области.

Для справки: в целом за январь–декабрь 2021 года в стране добыли 54,3 млрд куб. м природного газа — на 1,5% меньше, чем годом ранее.

Что касается непосредственно товарного выпуска природного естественного газа, то по итогам января 2022 года казахстанские компании обеспечили рыночный спрос (реализацию на внутреннем рынке плюс экспорт) на 54,3%, против 46,4% годом ранее. Доля импорта соответственно составила 45,7%. В страну завезли 902,2 млн куб. м газа — на 30,8% меньше, чем в январе 2021-го.

В то же время доля экспорта от ресурсов составила 45,2%. Казахстан отправил на экспорт 891,6 млн куб. м природного газа, плюс 31,6%. Газ Казахстан поставлял в январе только в Россию. Напомним, у РК с Россией работает целый ряд схем обменных операций в газовой отрасли, что связано с инфраструктурными вопросами.

На внутреннем рынке реализация сократилась на 38,3%, до 1,1 млрд куб. м за январь 2022 года.

На внутреннем рынке РК по итогам февраля текущего года потребительские цены на газ выросли на 5,4% за год.

Удорожание отмечено в 14 из 17 регионов страны. Сильнее всего рост цен ощутили жители Восточно-Казахстанской области — на 14% за год. В тройке антилидеров также оказались Мангистауская (плюс 12%) и Северо-Казахстанская (плюс 11,7%) области. Наименьший годовой рост зарегистрирован в столице — на 0,7%. Снизились цены в трёх регионах: Шымкенте, Кызылординской (по 2% в каждом из регионов) и Туркестанской (на 4,4%) областях.

В Казахстане разрабатывают Комплексной план развития газовой отрасли, направленный на «перезагрузку», сообщает МЭ РК. План включает такие мероприятия, как увеличение ресурсной базы, работа по новой модели ценообразования, увеличение капвложений для поддержания безопасной эксплуатации, так как основная инфраструктура построена ещё в советское время, и т.д.















Фото: news.am