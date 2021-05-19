«Добровольный отказ» на открытие кредитов просят ввести депутаты в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Айгуль Куспан озвучила ряд предложений по борьбе с кредитным мошенничеством, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последнее время стремительно увеличивается количество обращений граждан, ставших жертвами кредитных мошенников, которые, используя персональные данные граждан, без их ведома оформляют на них займы. Это настоящее бедствие, угроза безопасности для нашего государства, потому что оно подрывает веру наших граждан. Вы только задумайтесь, каково это – оказаться в положении человека, который узнал об оформленном на него огромном кредите спустя месяцы, когда его уже начинает тревожить коллекторская организация или его счета заблокированы судебными исполнителями. Все мы наслышаны и о таких неприятных ситуациях, когда людям прямо перед вылетом, в аэропорту, впервые сообщают об имеющемся ограничении на выезд за рубеж в рамках исполнительного производства по взысканию задолженности по кредитам, которые они не брали», - сказала Айгуль Куспан в депутатском запросе на пленарном заседании.

Она привела примеры.

«Так, житель Алматы узнал, что неизвестный мужчина оформил кредит на сумму 1,5 млн тенге на его имя по утерянному ранее удостоверению. Он был вынужден несколько месяцев доказывать, что не брал этот заем. Кроме того, есть много примеров оформления займов на чужое имя мошенниками, владеющими лишь 12-значным ИИН граждан. Так, житель Усть-Каменогорска продавал запчасти машины на популярном сервисе объявлений. Потенциальный покупатель обманным путем, войдя в доверие продавца, попросил его ИИН и через микрокредитную организацию оформил на него кредит в размере 250 тысяч тенге», - перечислила депутат.

По ее словам, жертвам кредитных мошенников приходится тратить свое время на судебные тяжбы, почерковедческие и иные экспертизы. А это, очевидно, большой стресс и другие неудобства, связанные с затяжными уголовно-процессуальными действиями.

«Некоторые годами не могут доказать свою непричастность к этим кредитам. Иные не имеют средств на квалифицированную юридическую помощь. Это, в основном, пожилые люди, для здоровья которых такие стрессовые ситуации крайне опасны. Один из вариантов решения рассматривается в России. Там обсуждается возможность оформления гражданами «добровольного запрета» на открытие кредитов. Практически, это означает, что граждане не будут платить по оформленным на них кредитам, если они заранее предупредили, что не намерены получать займы», - заключила А. Куспан.

Полный список предложений депутата выглядит так:

- рассмотреть технические возможности реализации гражданами права на «добровольный отказ» на открытие кредитов;

- обязать кредитные учреждения принять конкретные меры по недопущению использования мошенниками чужих персональных данных для получения займа.