Добровольные соглашения Минэнерго с недропользователями позволили увеличить местное содержание

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о предпринимаемых ведомством мерах касательно повышения доли местного содержания при работе с недропользователями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством ведется ряд мер и инициатив по развитию местного содержания. Одной из основных мер поддержки местного содержания является заключения соглашений о стимулировании предпринимательства в РК. Министерством совместно с Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» инициировано заключение соглашений с недропользователями «О стимулировании предпринимательства», которое проводится на добровольной основе», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

По его словам, на сегодня из 282 контрактов по углеводородам и урану подписаны 164 соглашений из которых:

- 147 соглашений с 84 недропользователями в области углеводородов;

- 17 соглашений с 13 недропользователями в области добычи урана.

«Данные меры соглашений позволили увеличить доли местного содержания в товарах с 19,5% до 31%, в работах с 66,8% до 78,6% и в услугах с 69,4% до 88,8%», - заключил министр.