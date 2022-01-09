Добровольные дружины из числа педагогов создали в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области из учителей сформированы добровольные народные дружины. В регионе организовано около 400 дружин по обеспечению общественного порядка из примерно 1200 работников школ и колледжей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Павлодарской области сформировано около 400 дружин. В них состоят примерно 1200 человек», - сообщили в пресс-службе управления образования Павлодарской области.

Задача этих добровольных народных формирований - обеспечивать порядок на территории школ, дошкольных учреждений и средне-специальных учебных заведений. Силы этих дружин распределены территориально.

Работники той или иной школы охраняют от мародеров, грабителей и хулиганов как свою школу, так и близлежащие детские сады, кружки и секции.

«В состав дружин вошли только мужчины, работающие в этих школах, колледжах, лицеях и гимназиях: техперсонал, военруки, физруки и другие», - добавили в ведомстве.