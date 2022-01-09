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    16:19, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Добровольные дружины из числа педагогов создали в Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области из учителей сформированы добровольные народные дружины. В регионе организовано около 400 дружин по обеспечению общественного порядка из примерно 1200 работников школ и колледжей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Павлодарской области сформировано около 400 дружин. В них состоят примерно 1200 человек», - сообщили в пресс-службе управления образования Павлодарской области.

    Задача этих добровольных народных формирований - обеспечивать порядок на территории школ, дошкольных учреждений и средне-специальных учебных заведений. Силы этих дружин распределены территориально.

    Работники той или иной школы охраняют от мародеров, грабителей и хулиганов как свою школу, так и близлежащие детские сады, кружки и секции.

    «В состав дружин вошли только мужчины, работающие в этих школах, колледжах, лицеях и гимназиях: техперсонал, военруки, физруки и другие», - добавили в ведомстве.


    Теги:
    Образование Общество ЧП-2022 Павлодарская область
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