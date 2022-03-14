Добровольно сдавшие незаконное оружие не привлекаются к ответственности - глава МВД обратился к гражданам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Добровольно сдавшие незаконное оружие не привлекаются к ответственности. Об этом заявил министр внутренних дел РК, комментируя январские беспорядки в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вместе с тем, в настоящее время в незаконном обороте находится большое количество оружия. Принимаются все меры по его изъятию», - сказал министр внутренних дел Марат Ахметжанов на пленарном заседании Мажилиса.

По словам министра, сейчас проводится специальная республиканская операция «Қару».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий уже взращено 1 215 единиц оружия и 22 тысячи боеприпасов. Кроме того, гражданами добровольно сдано 120 единиц оружия. Однако, ситуация еще не лучшая», - подчеркнул министр.

В этой связи, министр обратился к казахстанцам.

«Лица, добровольно сдавшие незаконное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, не привлекаются ни к административной, ни к уголовной ответственности. Это предусмотрено законом. Поэтому я призываю передать найденное оружие органам полиции», - обратился министр.

Также, по словам министра, любую информацию, касающуюся похищенного оружия, можно сообщить по номерам «102» или 72-22-45.

«Принимаются все необходимые меры по обеспечению правопорядка в стране и безопасности наших граждан», - отметил глава МВД.