Добровольно сдать незаконное оружие призвали астанчан полицейские
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департамент полиции города Нур-Султана призывает граждан сдать незаконно хранящееся незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.
Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие освобождаются от уголовной и административной ответственности.
«Предупреждаем, в случае обнаружения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ не производить с ними каких-либо действии, не транспортировать их и сообщить об этом в полицию по телефону 102», - предупредили полицейские.
Данные мероприятия направлены на обеспечение общественной безопасности, предупреждения преступлений и правонарушений с применением огнестрельного и холодного оружия.
«По интересующим вопросам необходимо обращаться в ДП г. Нур-Султана по контактным телефонам: 71-61-70, территориальные УП «Алматы» - 71-67-37, «Сарыарка» - 71-66-46, «Есиль» - 71-65-61, «Байконыр» - 20-22-87», - говорится также в сообщении ДП Нур-Султана.
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