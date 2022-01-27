Добровольно сдать незаконное оружие призвали астанчан полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департамент полиции города Нур-Султана призывает граждан сдать незаконно хранящееся​ незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента полиции.

Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящееся оружие освобождаются от уголовной и административной ответственности.

​«Предупреждаем, в случае обнаружения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ не производить с ними каких-либо действии, не транспортировать их и сообщить об этом в полицию по телефону 102», - предупредили полицейские.

Данные мероприятия направлены на обеспечение общественной безопасности, предупреждения преступлений и правонарушений с применением огнестрельного и холодного оружия.

«По интересующим вопросам необходимо обращаться в ДП г. Нур-Султана по контактным телефонам: 71-61-70, территориальные УП «Алматы» - 71-67-37, «Сарыарка» - 71-66-46, «Есиль» - 71-65-61, «Байконыр» - 20-22-87», - говорится также в сообщении ДП Нур-Султана.