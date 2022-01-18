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Добровольно сдать незаконно хранящееся оружие призвало МВД

18 Января 2022 18:13
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Добровольно сдать незаконно хранящееся оружие призвало МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Добровольно сдать незаконно хранящееся оружие призвало МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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В ходе массовых беспорядков в стране, из оружейных магазинов, зданий правоохранительных и специальных органов преступниками совершено хищение огнестрельного оружия и боеприпасов.

«Похищенное оружие и боеприпасы могут быть использованы для противоправных целей, а также причинить вред жизни и здоровью граждан. Обращаем внимание, что за незаконное хранение оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная (ст.287 УК – до пяти лет лишения свободы) и административная (ст.482 КоАП РК – штраф 25 МРП) ответственность. Лица, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях не содержится состава иных преступлений. В этой связи, призываем граждан добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и спецсредства. В целях предотвращения несчастных случаев и получения травм, просим не производить каких либо действий с обнаруженными взрывчатыми материалами и боеприпасами, не пытаться их транспортировать, а сообщать об этом в полицию по телефонам 102 или 112. МВД рассчитывает на понимание и поддержку населения в проводимой работе», – говорится в сообщении.



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#МВД РК   #Общество   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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