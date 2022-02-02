Добровольно сдал ружьё житель Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Житель Павлодарской области района добровольно сдал полиции оружие. Одноствольное ружьё мужчина нашёл на крыше своего дома, когда делал ремонт, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Житель одного из сёл Щербактинского района обратился в участковый пункт полиции с заявлением о добровольной сдаче одной единицы незарегистрированного оружия, - сообщил старший инспектор по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия департамента полиции Павлодарской области Канагат Баисов.
По словам К. Баисова, одноствольное ружьё сельчанин обнаружил на крыше своего дома во время ремонта.
«Необычную находку мужчина решил отнести в полицию. Ружьё направлено на баллистическую экспертизу», - добавил полицейский.
Полицейские напомнили, что в Павлодарской области проходит операция «Правопорядок». В ходе неё стражи порядка устраивают рейды.
«Граждане, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от ответственности. По всем возникшим вопросам граждане могут обратиться в полицию, позвонив по номерам: 102 или 87714267436», - подчеркнули в ведомстве.
Фото ДП Павлодарской области.
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