Добровольно и бесплатно: акмолинцам ответили на вопросы о вакцинации от коронавируса
По словам спикера, на сегодняшний день прорабатывается конкретный план по проведению вакцинации.
«Вакцинация будет проводиться российской вакциной «Спутник V», которая прошла уже все необходимые клинические исследования и показывает относительно хорошую эффективность по сравнению с другими аналогами. С февраля у нас начнет осуществляться добровольная вакцинация населения. Информацию о том, что она будет принудительная, мы опровергаем. Кроме того, вакцинация будет проводиться исключительно на бесплатной основе», - отметил Н. Сыздыков.
На первом этапе, как пояснил спикер, предполагается охватить тот контингент, который подвержен наибольшему риску заражения. Это работники инфекционных стационаров, фильтров поликлинических служб, врачи, педагоги, а также сотрудники правоохранительных и силовых структур. Следующими на очереди станут пациенты с хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном учете, сотрудники медико-социальных учреждений, сотрудники детских учреждений, социально-незащищенные слои населения и те, кто участвует в проведении проверок – члены мониторинговых групп.
Все вакцинированные будут внесены в комплексную медицинскую информационную систему (КМИС), и где бы ни находился человек, в любой точке нашей страны медработник, имея доступ к программе, может это увидеть.
«Вакцинация будет проходить в два этапа. После первой прививки у человека около трех недель будет формироваться первичный клеточный иммунитет, после чего будет проводиться вторая прививка. В Акмолинскую область по разнарядке отправлено 1000 доз вакцины, в первую очередь, будут вакцинироваться только медработники (персонал, работающий в инфекционных стационарах)», - отметил Н. Сыздыков.
Как добавил спикер, никаких мер воздействия на тех работников, которые будут отказываться от вакцины, приниматься не будет. Все отношения работодателя и работника, как и раньше, будут регламентироваться исключительно Трудовым Кодексом. Но он также подчеркнул, что речь идет о социальной ответственности каждого.
«Кроме того, у медиков есть профессиональная этика, что вкупе составляет солидарную ответственность за свое здоровье и здоровье тех людей, которые нас окружают. И каждый медработник должен понимать ту ответственность, которую он на себя берет», - добавил спикер.
Н. Сыздыков успокоил, что пока данных по осложнениям или летальности от данной вакцины нет.
«Тем не менее, как и любой медпрепарат, вакцина тоже может иметь свои противопоказания. Среди противопоказаний: наличие острых респираторных вирусных заболеваний, а также хронические заболевания в фазе обострения. И, конечно, индивидуальная непереносимость компонентов, которая чаще всего проявляется в виде аллергических реакций», - отметил Н.Сыздыков.
Вакцинация входит в план прививок, которые проводятся исключительно за счет республиканского бюджета. Поэтому вопрос о проведении платной вакцинации, по словам спикера, не стоит. Кроме того, вакцинация от КВИ будет входить в календарь профилактических прививок и проводиться по эпидемиологическим показаниям.
«Любая медицинская манипуляция требует от гражданина получения согласия на это. То же самое будет с вакциной от КВИ: каждый пациент будет давать информативное согласие, и только в таком случае будет проводиться вакцинация. Никто принуждать силой никого не будет. Перед вакцинацией обязателен осмотр врачом общей практики, без заключения врача никто вакцинироваться также не будет», - резюмировал выступающий.
Напомним, 1 февраля в Казахстане начнется массовая вакцинация населения.