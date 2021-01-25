Добровольно и бесплатно: акмолинцам ответили на вопросы о вакцинации от коронавируса

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Стартующая с 1 февраля кампания по вакцинации населения РК российской вакциной «Спутник V» будет добровольной и бесплатной. Об этом рассказал и.о. руководителя управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Сыздыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, на сегодняшний день прорабатывается конкретный план по проведению вакцинации.

«Вакцинация будет проводиться российской вакциной «Спутник V», которая прошла уже все необходимые клинические исследования и показывает относительно хорошую эффективность по сравнению с другими аналогами. С февраля у нас начнет осуществляться добровольная вакцинация населения. Информацию о том, что она будет принудительная, мы опровергаем. Кроме того, вакцинация будет проводиться исключительно на бесплатной основе», - отметил Н. Сыздыков.

На первом этапе, как пояснил спикер, предполагается охватить тот контингент, который подвержен наибольшему риску заражения. Это работники инфекционных стационаров, фильтров поликлинических служб, врачи, педагоги, а также сотрудники правоохранительных и силовых структур. Следующими на очереди станут пациенты с хроническими заболеваниями, состоящие на диспансерном учете, сотрудники медико-социальных учреждений, сотрудники детских учреждений, социально-незащищенные слои населения и те, кто участвует в проведении проверок – члены мониторинговых групп.

Все вакцинированные будут внесены в комплексную медицинскую информационную систему (КМИС), и где бы ни находился человек, в любой точке нашей страны медработник, имея доступ к программе, может это увидеть.

«Вакцинация будет проходить в два этапа. После первой прививки у человека около трех недель будет формироваться первичный клеточный иммунитет, после чего будет проводиться вторая прививка. В Акмолинскую область по разнарядке отправлено 1000 доз вакцины, в первую очередь, будут вакцинироваться только медработники (персонал, работающий в инфекционных стационарах)», - отметил Н. Сыздыков.

Как добавил спикер, никаких мер воздействия на тех работников, которые будут отказываться от вакцины, приниматься не будет. Все отношения работодателя и работника, как и раньше, будут регламентироваться исключительно Трудовым Кодексом. Но он также подчеркнул, что речь идет о социальной ответственности каждого.

«Кроме того, у медиков есть профессиональная этика, что вкупе составляет солидарную ответственность за свое здоровье и здоровье тех людей, которые нас окружают. И каждый медработник должен понимать ту ответственность, которую он на себя берет», - добавил спикер.

Н. Сыздыков успокоил, что пока данных по осложнениям или летальности от данной вакцины нет.

«Тем не менее, как и любой медпрепарат, вакцина тоже может иметь свои противопоказания. Среди противопоказаний: наличие острых респираторных вирусных заболеваний, а также хронические заболевания в фазе обострения. И, конечно, индивидуальная непереносимость компонентов, которая чаще всего проявляется в виде аллергических реакций», - отметил Н.Сыздыков.

Вакцинация входит в план прививок, которые проводятся исключительно за счет республиканского бюджета. Поэтому вопрос о проведении платной вакцинации, по словам спикера, не стоит. Кроме того, вакцинация от КВИ будет входить в календарь профилактических прививок и проводиться по эпидемиологическим показаниям.

«Любая медицинская манипуляция требует от гражданина получения согласия на это. То же самое будет с вакциной от КВИ: каждый пациент будет давать информативное согласие, и только в таком случае будет проводиться вакцинация. Никто принуждать силой никого не будет. Перед вакцинацией обязателен осмотр врачом общей практики, без заключения врача никто вакцинироваться также не будет», - резюмировал выступающий.

Напомним, 1 февраля в Казахстане начнется массовая вакцинация населения.