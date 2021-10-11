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    16:59, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Добровольная вакцинация детей и подростков необходима - Вячеслав Локшин

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, профессор Вячеслав Локшин заявил, что добровольная вакцинация детей необходима, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «К сожалению, если коронавирусу в начале были подвержены лица более старшего возраста, пожилые, действительно, у них тяжело протекал COVID, то сегодня мы все больше видим молодых людей и, особенно грустно, детей. Довольно по-разному протекает COVID у детей: тяжело, и синдром «Кавасаки» встречается, и сосудистые нарушения», - рассказал Вячеслав Локшин.

    По словам доктора, вирус на сегодня активно мутирует и старается поражать все больше людей во всем мире. Только вакцинация, как отмечает профессор, может спасти мир. Также Вячеслав Локшин отметил, почему необходимо вакцинировать детей.

    «Сегодня проведенные исследования говорят, и многие страны начали вакцинацию детей и подростков от 15 лет и старше, а в Китае начали вакцинировать детей с трех лет, в США и Израиле перешли на вакцинацию 12-летних детей. Надо сказать, что рисков нет особо никаких. Вакцины, которые применяются, достаточно апробированы на людях, в том числе на беременных. Десятки тысяч детей на планете вакцинированы. Конечно, вакцинация должна проводится с разрешения родителей. Надо понимать, что вакцина - единственный путь для того, чтобы не заболеть или перенести заболевание легко. Поэтому добровольная вакцинация детей и подростков очень необходима», - пояснил доктор.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Общество для mail.ru
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