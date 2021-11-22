Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Добровольная ревакцинация от COVID-19 началась в Узбекистане

Автор:  
Мадибек Джанибеков
22 Ноября 2021, 14:30
Добровольная ревакцинация от COVID-19 началась в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане началась добровольная ревакцинация от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан в целях повышения иммунитета против коронавирусной инфекции среди населения республики с 17 ноября 2021 г. разрешена бустерная вакцинация для граждан, которые прошли полный курс вакцинации (2 или 3 дозы) на добровольной основе», - сообщает Минздрав РУ.

В ведомстве добавили, что бустерная доза предназначена для граждан, прошедших курс вакцинации не ранее чем через шесть месяцев от введения последнего компонента препарата.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения. С 28 сентября на добровольной основе разрешили вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет вакциной Pfizer.


Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции