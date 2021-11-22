Добровольная ревакцинация от COVID-19 началась в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане началась добровольная ревакцинация от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с поручением главного государственного санитарного врача Республики Узбекистан в целях повышения иммунитета против коронавирусной инфекции среди населения республики с 17 ноября 2021 г. разрешена бустерная вакцинация для граждан, которые прошли полный курс вакцинации (2 или 3 дозы) на добровольной основе», - сообщает Минздрав РУ.

В ведомстве добавили, что бустерная доза предназначена для граждан, прошедших курс вакцинации не ранее чем через шесть месяцев от введения последнего компонента препарата.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения. С 28 сентября на добровольной основе разрешили вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет вакциной Pfizer.