Добровольцы самостоятельно ликвидировали 25% степных пожаров в прошлом году - МЧС
«С начала пожароопасного периода уже зарегистрировано 42 лесных пожара. Общая площадь возгораний составила 668 га. Особую обеспокоенность вызывают пожары сухой травы на территории населенных пунктов с переходом огня на жилые массивы. 12 апреля в пригороде Петропавловска в результате загорания сухой травы уничтожено более 200 дачных строений. Только оперативные действия пожарных позволили предотвратить трагические последствия. 14 апреля в Северо-Казахстанской области в результате горения камыша на открытой территории и перехода огня на штрафстоянку уничтожено 6 автомобилей, повреждены еще 4», - сказал в ходе брифинга в СЦК Нурболат Дербисов.
15 апреля в Павлодарской области в результате пожара на территории дачного участка погиб один человек, от огня пострадало более 300 дачных участков.
По словам Нурболата Дербисова, большая часть степных и лесных пожаров возникает на отдаленных территориях, где отсутствуют подразделения МЧС в радиусе 100 км. Поэтому ведомством проводится работа по созданию пожарных постов в населенных пунктах, где отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы.
«В 2021 году добровольцы самостоятельно без привлечения силы и средств государственной противопожарной службы ликвидировали 25% степных пожаров и загораний. При этом, в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской областях добровольными формированиями потушены более половины всех природных загораний», - добавил Н. Дербисов.