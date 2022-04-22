Добровольцы самостоятельно ликвидировали 25% степных пожаров в прошлом году - МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 42 лесных пожара зарегистрировано с начала пожароопасного периода, общая площадь возгораний составила 668 га, сообщил заявил председатель Комитета противопожарной службы МЧС РК Нурболат Дербисов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала пожароопасного периода уже зарегистрировано 42 лесных пожара. Общая площадь возгораний составила 668 га. Особую обеспокоенность вызывают пожары сухой травы на территории населенных пунктов с переходом огня на жилые массивы. 12 апреля в пригороде Петропавловска в результате загорания сухой травы уничтожено более 200 дачных строений. Только оперативные действия пожарных позволили предотвратить трагические последствия. 14 апреля в Северо-Казахстанской области в результате горения камыша на открытой территории и перехода огня на штрафстоянку уничтожено 6 автомобилей, повреждены еще 4», - сказал в ходе брифинга в СЦК Нурболат Дербисов.

15 апреля в Павлодарской области в результате пожара на территории дачного участка погиб один человек, от огня пострадало более 300 дачных участков.

По словам Нурболата Дербисова, большая часть степных и лесных пожаров возникает на отдаленных территориях, где отсутствуют подразделения МЧС в радиусе 100 км. Поэтому ведомством проводится работа по созданию пожарных постов в населенных пунктах, где отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы.

«В 2021 году добровольцы самостоятельно без привлечения силы и средств государственной противопожарной службы ликвидировали 25% степных пожаров и загораний. При этом, в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской областях добровольными формированиями потушены более половины всех природных загораний», - добавил Н. Дербисов.