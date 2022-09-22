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Добросовестным предпринимателям будут оказываться меры господдержки – Антикор
22 Сентября 2022, 14:11

Добросовестным предпринимателям будут оказываться меры господдержки – Антикор

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Акмолинские предприниматели в ходе встречи задали все интересующие вопросы прибывшему в регион первому заместителю председателя Агентства РК по противодействию коррупции Дмитрию Малахову, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Встреча прошла в формате открытого микрофона. И у предпринимателей региона была возможность задать гостю проблемные вопросы. Д. Малахов отметил, что защита бизнеса - приоритетное направление антикоррупционной службы. По словам спикера, Агентство принимает меры по недопущению необоснованного вовлечения добросовестных предпринимателей в орбиту уголовного преследования и по защите предпринимателей от незаконного вмешательства госорганов.

«Добросовестным предпринимателям будут оказываться меры государственной поддержки, в свою очередь, для компаний, использующих коррупционные схемы, будут применяться меры ответственности. Таким образом, ожидается повышение добропорядочности предпринимателей и иммунитета бизнес-сообщества против коррупции», - пояснил Д. Малахов.

«В области за счет реализации мер государственной поддержки в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса - 2025» и других программ поддержки наблюдается положительная динамика показателей социально-экономического развития. С 2010 года поддержано более 4,5 тыс. проектов, что способствовало открытию и расширению бизнеса в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, в сферах транспорта, оказания различных услуг населению и других сферах», - пояснил глава региона Ермек Маржикпаев.

Предприниматели озвучили проблемы в сфере субсидирования сельского хозяйства, распределения горюче-смазочных материалов, дефицита пастбищных земель для выпаса скота, обеспечения доступности объектов для маломобильных групп населения, а также налогового законодательства.

Решение озвученных вопросов было взято на контроль.


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