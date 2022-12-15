Добро пожаловать: Казахстан приветствует Binomo!

15 Декабря 2022, 16:44

Теперь в Стране Великой Степи доступна всемирно известная трейдинговая платформа для дополнительного заработка.

Binomo – это трейдинг без границ и совершенно новые возможности для клиентов на рынке инноваций и технологий - именно такое описание дают компании инвесторы со всего мира.

В Binomo все продумано до мельчайших деталей. Услуги и клиентская поддержка на высочайшем уровне, уникальные учебные пособия от профессионалов, аналитические материалы и многое другое – компания уделяет огромное внимание как профессиональной подготовке начинающих трейдеров, так и удовлетворению потребностей самых искушенных профессионалов на рынке.

Что нужно знать для того, чтобы присоединиться к сообществу самых успешных трейдеров?

Простота использования

Вам не требуется специальных навыков или знаний, чтобы начать зарабатывать. Интерфейс платформы полностью локализован, прост и удобен для каждого. Дизайн продолжает правило отсутствия границ и выдержан в компактном, простом и понятном стиле.

Старт за 60 секунд

Столько занимает путь от регистрации до начала трейдинга. Binomo доступен как в web-версии, так и на операционных системах iOS и Android. Чтобы сделать старт более комфортным, на платформе есть система онбординга. Она быстро расскажет о главных функциях Binomo.

Быстрые выводы

Ключевые особенности Binomo — это быстрые и безопасные платежи, а также возможность вывода заработанных средств с платформы 24/7. Среднее время проведения платежей на стороне Binomo составляет около 10 минут. Безопасность каждого платежа обеспечивается крипто-шифрованием.

Удобные депозиты

Платформа поддерживает популярные способы ввода и вывода средств. Начиная с октября в Казахстане легализованы все операции с криптовалютами. Каждый пользователь Binomo может внести и вывести деньги с использованием криптовалют. За каждый депозит, внесенный криптовалютой, платформа дарит 5% от суммы депозита в случае соблюдения дополнительных условий.

Надежность

Безопасность Binomo обусловлена сертификатом категории «А» независимой «Финансовой комиссии». Она следит во всем мире за прозрачностью и безопасностью транзакций на финансовых рынках. Также Binomo проходит аудит «Verify My Trade», который подтверждает качество и надежность каждой сделки.

Удвойте свои возможности

Каждый пользователь Binomo находит на платформе возможность раскрыть свой потенциал инвестора. Трейдерам доступны понятные обучающие материалы в видеоформате, а также экспертные материалы по стратегиям. Они помогают освоить ремесло трейдера на уровне профессионала.

Станьте трейдером #1

Binomo поддерживает соревновательный дух среди трейдеров. Поэтому каждый может принять участие в ежедневных и сезонных чемпионатах. Каждый участник имеет возможность сразиться с трейдерами со всего мира и заработать крупные денежные и другие призы.

И наконец…Главное событие года!

В декабре на платформе пройдет чемпионат World Trading Cup: Back in Time. Главный приз – BMW 3 серии.*

Общий призовой фонд турнира составляет $300 000, а участие в нем примут трейдеры со всего мира. Binomo приглашает пользователей из Казахстана принять в нем участие и получить возможность выиграть ценные призы и получить звание лучших трейдеров на планете (все это доступно по ссылке).

А еще…

Выгодные условия, неограниченный доступ к информации, а также высокотехнологичный сервис позволяет трейдерам видеть реальную картину мировых финансовых рынков.

Binomo сертифицирована IFC и все клиенты компании застрахованы, что делает ее одной из самых безопасных торговых площадок в мире- это позволяет ей создавать привлекательный инвестиционный климат и выстраивать необходимый уровень взаимного доверия с клиентами в формате беседы.

Прислушайтесь. Разговор уже начался. У вас отличный вариант – вступить в диалог.

Так чего же вы ждете?

*Главный приз – денежный эквивалент данного или сравнимого по стоимости автомобиля