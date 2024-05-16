Добрый человек живет век - в Байконуре со 100-летием поздравили ветерана войны

15 мая жительнице города Байконура, ветерану Великой Отечественной войны Лидии Громовой исполнилось 100 лет. Труженицу тыла со знаменательным юбилеем поздравили руководители города, передает корреспондент агентства Kazinform.

На Байконур Лидия Николаевна приехала почти тридцать лет назад, в 1995 году, будучи уже на пенсии. Здесь в городе живет и работает ее родная дочь.

Как рассказали родные ветерана, с первых дней Великой Отечественной войны 17-летняя Лида Громова работала на ткацкой фабрике «Красная ветка» в городе Кинешма Ивановской области, которая отправляла свою продукцию на фронт. В составе строительных отрядов девушка принимала участие в строительных работах по возведению оборонительных сооружений (противотанковых рвов, окопов, блиндажей), проводимых на прифронтовых территориях, ухаживала за ранеными бойцами в госпитале. После окончания войны Лидия Николаевна вернулась на ткацкую фабрику, на которой работала до самой пенсии.

Глава администрации города Байконура Константин Бусыгин, его заместитель Николай Адасёв, председатель Общественного совета самоуправления Виктор Новиков приехали лично поздравить Лидию Николаевну с днём рождения, пожелав ей крепкого здоровья, заботы дорогих и близких людей.

- Добрый человек живёт век. Хочется, чтобы таких людей, как Вы, было больше. Тогда при поддержке ветеранов молодому поколению трудности не страшны. А мы, в свою очередь, приложим все усилия, чтобы повысить уровень жизни людей старшего поколения, - сказал глава администрации города.

В свою очередь именинница, обладательница почётных званий «Ветеран Великой Отечественной войны – труженица тыла», «Ветеран труда» поблагодарила высоких гостей за бережное отношение и искреннее внимание к старшему поколению.