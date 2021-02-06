Добрая крышечка: карагандинцы сбор мусора превращают в благотворительность

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Необычная акция с каждым днем набирает обороты в регионе. Карагандинцы собирают пластиковые крышки, сдают их на переработку и вырученные деньги направляют на благотворительность. Также собранные деньги идут на корм и стерилизацию бездомных животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Добрая крышечка» - проект про помощь и раздельный сбор мусора. Его инициатором в Караганде стала руководитель благотворительных магазинов «Радость» Меруерт Аргимбаева. Хорошее начинание подхватила волонтёр и основатель котокафе Инна Радченко. Проект ставит целью сбор не только пластиковых крышек, но и макулатуры, картона, твёрдого пластика.

Сегодня акция успешно действует по всей области. К проекту давно подключились Темиртау и Балхаш. Собранное вторсырьё по договору сдаётся на переработку в ТОО «Казахстанский оператор по управлению отходами».

«Ещё мы собираем батарейки. Как только набирается большое количество пластикового мусора и бумаги, мы сдаём его на переработку. Все полученные средства пускаем на благотворительность. Магазины «Радость» помогают особенным детям, а мы на эти деньги стерилизуем бездомных животных, лечим, кормим», - рассказывает Инна Радченко.

К акции в прошлом году присоединилось кафе «Добро». Всё лето перед заведением стоял чемодан для сбора крышек. Идею подхватили многие городские школы, в том числе СШ №95 и СШ №63. Школьники из Сарани и Шахтинска активно собирают пластиковый мусор.

«Здорово, что участвуют в сборе все: и частные фирмы, и государственные компании. Недавно ТЭЦ-3 привезла нам большое количество крышек. Из офисов приносят ненужные баночки и крышечки. Ежемесячно только к нам поступает до 200 кг пластика. Получается, этот пластик не выбрасывается, а идёт на добрые дела», - говорит руководитель котокафе «У рыжего кота».

По словам Инны Радченко, цель проекта не только в том, чтобы собрать деньги для нуждающихся (расценки на вторичное сырьё низкие), главное - культура раздельного сбора мусора. Важно донести до жителей области, что можно и нужно перерабатывать мусор, а также раздельно его собирать. Ведь с маленьких привычек начинаются большие дела. А ещё это очень весело! В котокафе даже устраивали чемпионат по игре в крышки вместо шашек.

Желающие поучаствовать в акции «Добрая Крышечка», могут принести в котокафе, расположенное по адресу ул. Ерубаева, 50, чистые пластиковые крышки и твёрдый пластик (бутылки, тюбики) из-под молока, сока, зубной пасты, воды.