Добираться до озера Алаколь станет проще

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Поезда до станции Жаланашколь будущим летом станут ходить чаще, а количество вагонов может увеличиться. Посчитать пассажиропоток и сделать поездку на курорт более комфортной поручил аким ВКО, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

«Было пять вагонов. В следующем году их количество будет увеличено до семи-восьми», — на очередной сессии областного маслихата сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржан Жумадилов.

Ещё одним способом добраться до популярного места отдыха является авиамаршрут Усть-Каменогорск — Семей — Урджар. По словам руководителя управления, в ближайших планах — реконструкция местных аэропортов, в том числе и в Урджаре. Уже разработана проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу. Сейчас ведётся конкурс по определению подрядной организации. Аэропорт должен быть перестроен в 2020-2021 годах.

Депутаты вынесли предложение разработать единый билет, по которому отдыхающие могли бы добираться с пересадками с одного вида транспорта на другой. Подобный способ практикуется, например, для доставки курортников до здравниц Крыма.