Добились серьезных показателей – Нурлан Нигматулин о работе Правительства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Мажилиса Парламента РК Нурлан Нигматулин подвел итоги обсуждения отчета Правительства РК и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, как и в предыдущие годы, обсуждение отчетов Правительства и Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета прошли в русле конструктивного диалога, направленного на совместный поиск путей решения актуальных вопросов в экономическом развитии нашей страны. При этом в ходе обсуждения звучала не только справедливая критика, но и конкретные предложения по улучшению бюджетного процесса», - сказал Нурлан Нигматулин на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, Правительство, работая в непростых макроэкономических условиях, добилось серьезных показателей.

«В 2019 году достигнут рост ВВП в 4,5%. И откровенно говоря, была хорошая перспектива выйти на 5%-ый рост и выше. Но по всем известным вам причинам, связанным и с коронавирусной инфекцией, и со складывающейся макроэкономической мировой ситуацией в целом, сейчас мы совместно с Правительством переформатируем всю работу. Внешнеторговый оборот в прошлом году возрос до 97 млрд долларов. Заработная плата была увеличена для 2,7 млн человек. Реализация госпрограмм «Нурлы жол» и «Нурлы жер», а также развитие регионов позволили построить свыше 13 млн кв метров жилья, что тоже являлось самым высоким показателем за последние годы», - перечислил Спикер Мажилиса.

«Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на расширенном заседании по итогам социально-экономического развития страны за 2019 год, все эти результаты стали возможны благодаря слаженной работе Правительства и Парламента по реализации предвыборной программы партии Nur Otan и реализации Послания народу Казахстана», - добавил Н. Нигматулин.











