РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:22, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Добыча нефти на Тенгизе сократилась из-за технических работ на ЗВП

    В Минэнерго объяснили причину сокращения нефти на Тенгизском месторождении, передает агентство Kazinform.

    нефть
    Фото: pixabay

    Добыча нефти на предприятии уменьшилась на 28–30%, что соответствует 61–63 тысячи тонн в сутки.

    — Производство на заводе второго поколения (ЗВП) было частично остановлено для проведения ремонтных работ на котле-утилизаторе E-401A установки 400. В результате осмотра оборудования были обнаружены локальные сквозные коррозионные повреждения, — говорится в сообщении.

    Ремонтные работы планируется завершить к 23 ноября этого года.

    Напомним, месторождение Кашаган 3 ноября вышло на полную мощность добычи нефти.

    Теги:
    Добыча Тенгиз Нефть Нефтерождение
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
    Автор
    Сейчас читают