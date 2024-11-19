Добыча нефти на Тенгизе сократилась из-за технических работ на ЗВП

Добыча нефти на предприятии уменьшилась на 28–30%, что соответствует 61–63 тысячи тонн в сутки.

— Производство на заводе второго поколения (ЗВП) было частично остановлено для проведения ремонтных работ на котле-утилизаторе E-401A установки 400. В результате осмотра оборудования были обнаружены локальные сквозные коррозионные повреждения, — говорится в сообщении.

Ремонтные работы планируется завершить к 23 ноября этого года.

Напомним, месторождение Кашаган 3 ноября вышло на полную мощность добычи нефти.