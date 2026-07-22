Добыча нефти и газа в Китае достигла рекордных значений

Совокупный объем добычи углеводородов в Китае по итогам прошлого года достиг исторического максимума в 420 млн тонн нефтяного эквивалента, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

Соответствующие данные приведены в отчете Государственного управления по делам энергетики КНР. В документе отмечается, что это свидетельствует о заметном повышении уровня энергетической независимости страны.

В 2025 году добыча сырой нефти достигла рекордных 216 млн тонн, а сланцевой нефти превысила 8,5 млн тонн, увеличившись по сравнению с 2018 годом более чем в десять раз. Годовой прирост производства природного газа составил 10 млрд куб. м, сохранив положительную динамику девятый год подряд.

В 2026 году нефтегазовый сектор Китая приступит к реализации нового этапа стратегических программ по разведке и разработке месторождений. Пекин продолжит наращивать инвестиции в отрасль, намереваясь удержать годовую добычу сырой нефти на уровне выше 200 млн тонн и сохранить тенденцию на увеличение объемов добычи газа.

Ранее сообщалось, что Китай сдал в эксплуатацию крупнейшее судно для перевозки СПГ.